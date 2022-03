Jaca se suma a Benasque como sede aragonesa del certamen de cine de montaña Banff

A Benasque se le une finalmente Jaca como segunda sede de la parada en Aragón de la gira mundial del Banff, el primer certamen internacional dedicado al cine de montaña, aventura y deporte extremo. En La Ribagorza se establecerá entre el 17 y el 20 de marzo con la presencia del ‘recordman’ de altitud en parapente Antoine Girard y de la apinista Pipi Cardell como principales reclamos, aunque desde el 4 de marzo ya se ofrecerá la exposición fotográfica ‘Donde acaba lo verde’ con imágenes tomadas por la propia Cardell en una expedición al Karakorum, mientras que por La Jacetania pasará el 16 de abril.

La primera actividad programada en el Palacio de los Condes de Ribagorza de Benasque es un pase exclusivo para colegios el 17 de marzo del documental ‘Panteras’ a partir de las 12.30, mientras que la sesión abierta al público en general será a las 19.00 con la proyección de ‘La Liste: Everything or Nothing’, cinta canadiense que refleja la búsqueda de picos de más de seis mil metros donde practicar el descenso en esquí freeride por parte de dos especialistas como Jérémie Heitz y Sam Anthamatten. A continuación habrá un coloquio presentado por técnico especialistas en nieve y avalanchas titulados por la Canadian Avalanche Association.

María José Pipi Cardell, alpinista, miembro de los equipos de socorro de Sierra Nevada, guía de montaña y realizadora audiovisual, ofrecerá una conferencia al día siguiente a partir de las 18.00. Después se proyectará la primera parte de una selección de las mejores películas del Banff.

La jornada correspondiente al sábado 19 de marzo contará por la mañana con la primera de las actividades complementarias al aire libre, protagonizada igualmente por Pipi Cardell. Será en la zona de Llanos del Hospital, y consistirá en una salida de campo de seguridad y montaña en época invernal.

El programa vespertino, al igual que en la jornada precedente, se iniciará con una conferencia a las 18.00, que correrá a cargo en esta ocasión de todo un ‘recordman’ mundial, el francés Antoine Girard, un aventurero insaciable que combina la escalada de alto nivel con el parapente, y que se ha especializado en el vuelo sobre los picos más altos del planeta. Girard consiguió en 2016 el récord mundial de altitud en parapente, al alcanzar los 8.157 metros sobrevolando la cumbre del Broad Peak. Tras la charla de Girard, a partir de las 19.30 se proyectará la segunda parte de la selección de mejores películas que han competido en la última edición de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL.

El paso del Banff por Benasque se cerrará el domingo, 20 de marzo, por la mañana con la segunda de las actividades al aire libre programadas, una jornada de paralpinismo conducida por el propio Girard. Posteriormente habrá una fiesta de despedida en el Hotel Aneto.

La gira llegará a Jaca tras haber pasado por Viella y Andorra. Allí, en el Palacio de Congresos, se proyectará una selección de películas.