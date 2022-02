Un partido entre la Policía Nacional y el Colectivo LGTBI contra la homofobia en el deporte: "El resultado no importa"

Cada 19 de febrero se recuerda en todo el mundo la figura del futbolista inglés Justin Fashanu, primer deportista profesional en reconocer públicamente su homosexualidad durante su carrera deportiva. Ocurría en el año 1990. Sin embargo, las presiones y los ataques que recibió desde entonces le condujeron al suicidio tan solo ocho años después. Por este motivo, cada año en esta fecha se conmemora el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el deporte.

Las últimas agresiones producidas en la capital aragonesa hacen que, a pesar de los avances, sea más necesario que nunca seguir promoviendo el respeto, la igualdad y la inclusión, eso sí, dentro y fuera de las canchas y los estadios. Por este motivo, este sábado el polideportivo municipal Río Ebro de la capital aragonesa albergaba un encuentro de baloncesto muy especial a iniciativa de la Policía Nacional de Aragón, en el que lo que menos importaba era el resultado. “No importa quién gane”, le dice una policía nacional que se encuentra en la grada junto a su hijo, con el que ha venido a apoyar la causa.

Sobre la cancha, un equipo creado por varios agentes del cuerpo y el equipo de Cierzo's Basket en representación de una decena de asociaciones del colectivo LGTB en Aragón. ¿El objetivo? Por un lado, seguir tendiendo puentes y presentar el Punto de Contacto de Derechos Humanos e Igualdad de la Policía Nacional creado en 2018 y por otro, poner en valor la figura del Interlocutor Policial contra los Delitos de Odio. En Aragón contamos con diez, seis en Zaragoza capital, uno en Calatayud, otro en Huesca, otro en Jaca y otro en Teruel.

Carlos, Merche, Aurora, son los nombres de quienes se encuentran tras estos uniformes, ahora mismo, tan necesarios. "La figura del interlocutor implica que cualquier persona con un problema tenga a un agente de referencia sensibilizado y formado en una realidad concreta", destacaba Carlos. Que añadía: "Nuestra vocación es ayudar a los demás, es lo que nos define. Cualquier policía sabe el valor de no sentirse solo en los momentos que de verdad lo necesitas. Queda mucho camino por hacer, pero creo que vamos en la dirección correcta y juntos será mucho más fácil".

Al acto también asistían Rosa Serrano, delegada del Gobierno en Aragón, que destacaba la importancia de promover “el respeto, la solidaridad y el apoyo a cualquier persona que sea víctima de un delito de odio, tanto en los eventos deportivos como en cualquier otra situación de la vida cotidiana”; así como Miguel Álvaro Rodríguez, Comisario Provincial de Zaragoza, que aseguraba que esta cita se corresponde con “una muestra más de nuestro apoyo a la ciudadanía y a los colectivos vulnerables”.

También asistían al acto representantes de las dos asociaciones deportivas inclusivas que existen en Aragón. David Lechón, vocal de la Asociación Deportiva Cierzo aprovechaba para invitar a los presentes a acercarse y disfrutar de la práctica deportiva en un entorno seguro. También le acompañaba Laura López, presidenta del Club Deportivo LGTB Elaios, que recordaba que en las calles de la capital aragonesa se están viviendo episodios "realmente preocupantes". "Es importante que trabajemos juntos en formación y sensibilización. Hablamos de nuestra integridad física, y de la vida de personas, destaca.

“Ojalá un día me quede sin trabajo”

Entre las asociaciones presentes se encontraban Magenta, Chrysallis, la asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans; el colectivo Euforia de Familias Trans Aliadas, Somos LGTB+ Aragón y Mañotrans. Su representante Marco Soria, compartía su historia. “Cuando tomé la decisión tuve que abandonar el deporte. No podía ser trans y llevar una vida normal, el odio me lo impedía. Ni siquiera me imaginaba haciendo lo que estoy haciendo ahora”, reconocía, emocionado.

Por eso, actos como este encuentro de baloncesto cobran, en su opinión, más fuerza de lo que muchos piensan. "Ojalá un día me quede sin trabajo y que nuestra asociación no tenga que seguir dando charlas de sensibilización por los centros escolares", concluía el joven, que recordaba el profundo dolor y sufrimiento al que se ven sometidos los niños y niñas trans cuando no encuentran comprensión, ni siquiera, en su entorno más cercano.