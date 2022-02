Hipertrofia y resistencia: ¿cómo combinarlas en el mismo entrenamiento?

¿Quién no une en un mismo entrenamiento levantamiento de pesas, ejercicios de fuerza y media hora de cardio? No es extraño ver en el gimnasio gente que gusta de combinar prácticas de hipertrofia o crecimiento de la masa muscular con trabajo de resistencia o carrera. ¿Hasta qué punto es beneficioso unir ambas disciplinas en una sola sesión?

Pues, como en todo, va a depender de los objetivos deportivos que se persigan. Los entrenamientos concurrentes, como bien explica el director de la clínica RRSalud Rubén Río (57.673), es un tipo de rutina en la que se combinan fuerza y resistencia y que se ha demostrado que, en personas con un bajo nivel de actividad física, puede ser positivo para que mejoren sus parámetros de fuerza y de resistencia.

De igual manera, hay ciertas disciplinas o deportes como las artes marciales donde es conveniente mejorar en ambas aptitudes físicas, por lo que también será aconsejable recurrir a este tipo de entrenamientos.

Sin embargo, en tantos otros casos es mucho mejor separar. Por ejemplo, en aquellos deportistas que busquen ganan masa muscular o mejorar sus marcas en levantamientos de peso, como sentadilla, combinar fuerza y resistencia podría "ocasionar problemas". "Si entrenas muy fuerte con mucho peso, no podrás entrenar muy fuerte en un trabajo de resistencia porque tu organismo no logrará asimilar toda esa carga de entreno de forma adecuada. Y, si por el contrario, trabajas muy fuerte tu resistencia, a posteriori, en el mismo entrenamiento no podrás dar tu máximo rendimiento en un levantamiento", razona Rubén.

Cómo entrenar fuerza y resistencia

En el caso de querer mejorar en estas dos habilidades, Rubén aporta los siguientes consejos a seguir. El primero es crear un reparto equitativo de las sesiones entre ambas áreas. Esto se traduce en periodizar los entrenamientos e ir alternándolos para que no interfieran entre ellos. Por ejemplo, lo mejor sería intercalar un entrenamiento de hipertrofia con otra de resistencia, respetando de igual manera los días de descanso.

El segundo consejo, en el caso de no poder separar las sesiones en días distintos, es dejar al menos cuatro horas de diferencia entre un tipo de entrenamiento y otro, para dejar al cuerpo un margen de descanso y poder dar lo mejor de sí mismo en cada uno.

