¿Qué son las contracturas? Así podemos aliviarlas

Agujetas, contracturas, tirones, dolor por malas posturas... Por nuestra espalda, cuello y demás músculos pueden pasar mil y una dolencias que hay que saber identificar para aplicarles el remedio justo y necesario. Un término muy repetido, sobre todo en ambientes deportivos, son las contracturas, habituales también entre aquellos que trabajan pegados al ordenador.

¿Qué son las contracturas? Según el fisioterapeuta Eduardo Alastrué, con la ciencia en la mano, "las contracturas no existen a no ser que seas un paciente con una alteración neurológica". Pero, ¿qué es, entonces, lo que notamos en la espalda cuando sentimos nudos o zonas sobrecargadas?

"En realidad, son regiones musculares que están con una alta tensión muscular porque el sistema nervioso no consigue parar de mandar señales y a la larga puede, no siempre, producir episodios dolorosos", explica Eduardo. Es decir que, efectivamente, las contracturas no existen.

Para qué es lo que sucede cuando sentimos ese tipo de dolor que asociamos a una contractura hay que explicar qué sucede en el cuerpo humano con la conexión entre músculo y sistema nervioso. Un músculo trabaja en función de lo que le dice el sistema nervioso periférico, por lo si está activado “más tiempo” de lo normal o que está “más tenso” dependerá de los estímulos que esté procesando nuestro sistema nervioso central para que luego lo mande el periférico a la región que está trabajando.

"El problema es la narrativa que ha habido estos años atrás y que por desgracia siguen manteniendo muchos compañeros de profesión", señala Eduardo. "Realmente no es una buena praxis laboral señalar que se sufre de contracturas sin explicar todo anterior, ya que estás metiendo nocebos innecesarios a los pacientes".

Cómo aliviar esta tensión

Realmente un episodio de tensión muscular se pasa con un entrenamiento moderado, reduciendo cargas y modificando el volumen total del entrenamiento. Otra cosa es que la persona, además, también quiera ir al fisioterapeuta "porque necesita y le apetece una sesión de terapia manual y así relajar más la zona".

Durante este tipo de sesiones, lo que se hace es estimular la zona tensionada de tal forma que ayudamos al sistema nervioso a que module mejor. Eduardo recalca que es una ayuda externa la del fisioterapeuta, mientras que el ejercicio lo puede realizar el paciente solo.

Distinguir el dolor

¿Cómo podemos identificar contracturas y diferenciar el dolor de otras lesiones? "Normalmente son situaciones en las que tenemos dolor ante gestos mecánicos específicos (levantar el brazo, coger peso…) y que desaparece en el momento que cesa el proceso mecánico", especifica Eduardo.

El dolor puede ser de diferente tipo: candente, eléctrico, persistente, sordo, profundo, a flor de piel, de estimulación por roce… Es importante que sepamos identificarlo, pero para ello se nos habría debido educar levemente sobre el dolor y cómo diferenciarlo para no asustarnos cuando lo notamos. No debemos olvidar que el dolor es "una señal de alarma del organismo que se procesa en el cerebro, nada más".

Una vez sabemos que el dolor es mecánico tenemos dos vías para ponerle solución: la activa del ejercicio y la pasiva de tumbarnos en la camilla y esperar nuestra dosis de masaje. "Ambas son correctas siempre que se haga una buena praxis y se le explique al paciente realmente el proceso por el que está pasando".

