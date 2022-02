Sergio del Barrio, un récord de otra época

Sergio del Barrio ha roto otro récord. Da igual cuando leas esto. El atleta zaragozano se supera carrera tras carrera. Si en 2021 tuvo una progresión meteórica, en 2022 va camino de asentarse como el mayor talento joven del país en la media distancia. Así lo demuestran sus resultados de este fin de semana. El corredor del Alcampo-Scorpio71 paró el crono en 2:25:15 en una sesión de control de 1.000 metros en pista cubierta, consiguiendo la mejor marca española de siempre tanto en categoría sub-18 (la suya) como en sub-20.

El Palacio de los Deportes de Zaragoza, con un acusado peralte que añade un punto de dificultad a la gesta, fue el escenario en el que asaltó los tiempos de grandes leyendas del atletismo. Del Barrio pulverizó el registro (2:26:40) que Teófilo Benito ostentaba en categoría sub-20 desde 1983, cuando el manchego estaba llamado a suceder a José Manuel Abascal y José Luis González como referente del medio-fondo.

En la categoría sub-18, Sergio Del Barrio mejoró la marca del también aragonés David Cartiel (firmó 2:25:74 en el año 2021) hasta situarse como tercer mejor atleta europeo de todos los tiempos en esa distancia de 1.000 metros que, aunque se ajusta perfectamente a sus características, no es la única en la que sobresale.

«Es una marca muy difícil de lograr. Sin la ayuda de mi compañero César La Rosa –también zaragozano– no hubiese sido posible. Se me ofreció para lanzarme hasta los 500 metros y, a partir de ahí, apreté para mantener el ritmo hasta el final de la carrera», explica Del Barrio, «feliz» por haber superado el «histórico» récord que Teófilo Benito poseía desde hace casi cuatro décadas.

En su opinión, una de las claves de su progresión está en el «factor mental». Desde hace algunos meses, el corredor del Alcampo-Scorpio71 cuenta con Alberto Rived como psicológo deportivo, factor que le ha hecho dar un «paso adelante» en cuanto a «confianza y seguridad» en sí mismo a la hora de saltar a la pista.

«En lo físico no he evolucionado tanto como en lo emocional. Sigo entrenando de forma similar, pero con una mentalidad más ambiciosa. La cabeza es tan importante como las piernas y Alberto –por Rived– me ha aportado mucho en este aspecto», añade este joven de 19 años recién cumplidos que cursa Primero de Bachillerato en las Escuelas Pías (Conde Aranda).

Sergio del Barrio es un todoterreno. Hace apenas 15 días, batió el récord de España sub-18 de 1.500 en Sabadell, corriendo en 3:49:92. Antes, el 9 de enero, se proclamó vencedor del prestigioso cross de Elgoibar. Y también sabe lo que es ser campeón de España de Trail Running, de 3.000 metros o de 2.000 metros y 1.500 obstáculos, exhibiendo un potencial de atleta de otra época.

La cantera aragonesa

«Todavía no me considero la mayor promesa nacional. Hay muchos atletas que apuntaban alto y después se quedaron en el camino. Me queda mucho por recorrer», recuerda el zaragozano, y destaca el poder de la cantera aragonesa en la media distancia, donde figuran otros nombres como el mencionado David Cartiel o Pol Oriach. «Hace tiempo que no había tanto talento en la Comunidad. Se está trabajando muy bien desde la base», finaliza Del Barrio, que hoy mismo regresa a Sabadell para competir en la prueba de 3.000 metros del Míting Internacional de Cataluña. Después, el próximo sábado, correrá otro control de 600 metros en Zaragoza.