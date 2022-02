Loscos y Del Río, dos platas para un futuro dorado

Viajó al Campeonato de España “a aprender de las mejores” y se volvió de La Nucia (Alicante) con una extraordinaria medalla de plata. A sus 16 años, la taekwondoka aragonesa Laura Loscos fue capaz de derrotar en -49 kilos a rivales de la talla de Sara Núñez, Laura García o Nagore Iglesias, hasta caer en la final ante toda una subcampeona olímpica como Adriana Cerezo. Era su debut en la categoría absoluta, pero no lo acusó. Loscos exhibió la fortaleza física y mental que la define para firmar un Nacional soberbio. Ya no es una promesa. Ha empezado a codearse con las mejores. Aunque siga sin sentir presión.

“Fui al torneo sin expectativas, a pasarlo bien y disfrutar, pero conforme fui ganando combates vi que la cosa iba en serio”, explica Loscos, sobre el que fue su primer Campeonato de España absoluto. “Todavía soy júnior, pero competir contra rivales que están por encima de mí me aporta experiencia. Los adversarios más duros son los que te hacen mejorar. La final la perdí por falta, por 17-0, pero con todo estoy satisfecha”, completa.

Aunque sobre el tatami se agigante, Laura Loscos todavía es estudiante de Primero de Bachillerato. Al salir de clase, come rápidamente, estudia y marcha al gimnasio Seúl Zaragoza, donde le espera el maestro Lee. Entrena una hora y media al día y solo se concede un respiro los domingos, reservados para sus familiares y amigos.

“El esfuerzo, de momento, está teniendo recompensa. Los resultados llegan”, añade Loscos, que en marzo disputará el Campeonato de España júnior, torneo en el que el año pasado también conquistó la medalla de plata. Después, a más largo plazo, mira hacia los Juegos Olímpicos. Los de París 2024 quedan demasiado próximos, pero no descarta que en Los Ángeles 2028, si mantiene su progresión, pueda cumplir sueño de todo deportista. “¿Por qué no?”, se pregunta Loscos, tan optimista como su su compañero Adrián del Río, referente del taekwondo masculino en la Comunidad.

Adrián del Río posa con la medalla de plata en el Nacional celebrado en La Nucia (Alicante). FET

Del Río también se proclamó subcampeón de España el pasado fin de semana en La Nucia. Joan Jorquera le arrebató el trono en un combate que se resolvió de forma apretada por 10-14. Fue una derrota de la que aprender. Y es que Del Río y Jorquera, probablemente los dos mayores talentos nacionales sub-23 del momento, mantienen un continuo pulso.

“Él me ha ganado más veces que yo, pero espero revertir esta dinámica”, explica el aragonés, que no ha dejado de evolucionar desde que se saltara al tatami con solo seis años. Su gimnasio también es el Seúl, pero desde 2016 está en en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Madrid. Vive en la residencia Blume y entrena alrededor de 20 horas semanales. “Estudio Comercio y después me dedico al máximo a los entrenamientos. Los viajes también restan mucho tiempo”, añade Del Río, que dentro de dos semanas se desplazará a Albania para disputar la Copa Presidente. Después vendrán el Open de Bélgica y el de Bulgaria…

“La idea es seguir creciendo, seguir mejorando para ganar puestos en el ranquin mundial. Ahora mismo estoy situado el 15º, pero vienen varios campeonatos en los que confío en seguir avanzando”, completa un Adrián del Río que ya conoce lo que es ser subcampeón de Europa sub-21 y campeón de España en diversas categorías. “No me veo en las Olimpiadas de París. Mi meta está en Los Ángeles, y voy luchar con todas mis fuerzas para alcanzarla”, finaliza el taekwondoka zaragozano.

Loscos y Del Ríos encabezan la prolífica cantera de taekwondokas aragoneses, de la que también forman parte otros nombres destacados como Antonio Artal, Borja Sánchez o Rodrigo Ibáñez. El futuro de este deporte está asegurado.