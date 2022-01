Qué es el patinaje 'freestyle' y dónde practicarlo en Zaragoza

“Mucho trabajo y algo de talento”. Para Adrián Almazán, el patinaje en línea, como la mayoría de los deportes, requiere mucha más dosis de esfuerzo que de cualidades innatas. Ha sido patinador de alta competición, es seleccionador nacional y desde hace diez años tiene la Escuela Zlalom, la única federada de Aragón donde se puede practicar el 'freestyle'.

Pero, ¿en qué consiste el patinaje 'inline freestyle'? Como su nombre indica, es una disciplina que se practica con patines de línea y tiene varias modalidades. Tres están relacionadas con esquivar conos y otras tres son de 'freeskate', incluyendo saltos y derrapes, aunque también intervienen conos y velocidad.

En la escuela zaragozana se entrenan las del primer grupo. La llamada ‘classic’ consiste en una actuación con música y tres filas de conos colocados con diferentes centímetros de separación. Salvando las distancias, es lo más parecido al patinaje artístico. La modalidad ‘battle’ consiste en esquivar conos con movimientos (en este ámbito se denominan trucos) lo más complicados posibles. Tiene menos componente artístico y más de técnica. La tercera opción es el 'classic' por parejas.

Los otros tres tipos de 'freestyle' son para patinadores con más garra y nervio. Una de estas modalidades es el salto de altura, que consiste en saltar por encima de una barra. El récord del mundo está en 1,67 centímetros. Derrapes es otra de las opciones y consiste en hacer figuras con una serie de frenadas, ya sea con los pies cruzados o a dos ruedas, entre otros movimientos. Por último, está el 'speed slalom', una carrera con una línea de conos que hay que pasar lo más rápido posible.

Aunque las competiciones y citas importantes se celebran en pabellones cerrados, el 'freestyle' se suele entrenar en la calle, a no ser que llueva o haga mucho viento. Los principiantes deben equiparse bien y llevar protecciones para muñecas, codos y rodillas, así como casco para la cabeza. “Cuando estás aprendiendo lo normal es equivocarse y caerse. Conforme vas cogiendo nivel, las protecciones van desapareciendo”, explica Almazán.

En estos diez años, él y un amplio equipo de monitores han llevado esta disciplina menos conocida del patinaje a colegios de la ciudad en forma de clases extraescolares. A los no tan niños les enseñan en pistas que van alquilando en los distintos barrios. La mayoría de quienes practican este deporte están alrededor de los cinco años y, conforme sube la edad, el número de usuarios va disminuyendo. “O se implican porque ya es su deporte o se decantan por otro y lo dejan”, comenta.

Actualmente, entre 200 y 300 personas practican 'freestyle' en Zaragoza, donde de forma federada solo se puede hacer con la Escuela Zlalom. De ella están saliendo las grandes estrellas de esta modalidad de patinaje en línea de Aragón. Una de ellas es Paula Royo, zaragozana de 20 años que acaba de quedar subcampeona de Europa en 'battle'. Con este triunfo ha hecho historia, ya que es la primera vez que una patinadora española sube al pódium en esta modalidad.

Lleva desde los cuatro años patinando y hace diez que forma parte de Zlalom. “Patinaba en las extraescolares del colegio pero llegó un momento en el que no daban más de sí y me aburría. Quería probar cosas nuevas”, recuerda. Fue entonces cuando, recomendada por una vecina, entró en contacto con la escuela. En este tiempo ha ido progresando y sumando títulos. En el horizonte está ganar el mundial. “Hay mucho nivel. La única vez que he participado fue en pareja y quedamos en séptima posición”, recuerda. En esta última cita europea, celebrada en Valladolid a mediados de diciembre, Paula, que ahora compite en la categoría sénior, también se hizo con el tercer puesto en la modalidad 'classic'.

Para mantener el nivel, Paula entrena en grupo sobre los patines tres días por semana y, a parte, por su cuenta va al gimnasio para la parte física. “Las piernas son más importantes pero hay que ejercitar todo el cuerpo para no descompensar”, explica. Además, siempre que puede los fines de semana practica por libre con los conos.

Entre sus compañeros de la escuela hay otros patinadores que también contribuyen al medallero aragonés. María Abadía, Inés Segura, Aroa Pleguezuelos, Eva Quero y Paula Trigo han sido campeonas de España; y Miguel Peña cuenta con el título de subcampeón de Europa de la anterior convocatoria.

Más interés con la pandemia

Que no se pudiera salir de Zaragoza y la búsqueda de actividades al aire libre han hecho que a raíz de la pandemia el patinaje en línea freestyle haya ganado más adeptos. Al menos así lo ha notado Adrián, cuya escuela está teniendo más demanda en estos dos últimos años. “Ahora poco a poco estamos volviendo a la normalidad, pero la idea es que el deporte se consolide”, explica. Ninguna versión del patinaje, excepto el 'skateboard', se considera deporte olímpico en sus modalidades sobre ruedas (sí lo son en hielo), por lo que esa sería su meta final.

Por el momento, el 'freestyle' va dándose a conocer entre las distintas modalidades que aglutina la Federación Aragonesa de Patinaje. Actualmente, hay unas 2.500 personas federadas y la gran mayoría son de patinaje artístico. El resto de disciplinas sobre patines son velocidad, hockey, hockey línea y 'roller derby'.

A nivel competitivo en patinaje en línea 'freestyle', en Aragón hay una liga autonómica y también se organiza un campeonato. El siguiente peldaño es la liga nacional y los campeonatos de España. Después estaría el europeo y, por último, el circuito internacional.