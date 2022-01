Javier Zaera: "Se puede rendir igual de bien en la carretera y en el ciclocross"

Dos de los mayores titanes del pelotón profesional actual, el belga Wout Van Aert y el holandés Mathieu Van der Poel, compaginan la bici de carretera con el ciclocross, disciplina en la que son héroes nacionales. En ese mundo de barro, curvas, bancos de arena, tablas, saltos y escaleras, se abre paso el turolense Javier Zaera (Alcañiz, 2003), recién investido campeón de España sub 23 y recién estrenado en el circuito de la Copa del Mundo elite, un reducto al alcance de muy pocos. Con solo 18 años, el ciclistas del Huesca La Magia se postula como gran promesa nacional en una disciplina emergente.

En poco más de un mes: campeón de Aragón, campeón de España sub 23, estreno en la Copa del Mundo elite… Y se ha quedado a las puertas del mundial de Fayetteville... ¿Se ha llevado un chasco?

No crea. Al final había unos criterios muy claros impuestos desde hace tiempo y alguno no lo he cumplido. No hay que darle más vueltas.

Pero sí sorprende que el campeón de España sub 23 y el mejor ciclista de la actualidad en esa categoría no represente a su país en el Mundial…

En anteriores temporadas, el seleccionador convocaba a quien quería. Este año ha cambiado el sistema. El Mundial es en Estados Unidos y quizá con la excusa de ahorrar gastos de viaje se han quitado corredores del cupo. Así que establecieron dos criterios de selección: estar entre los 35 mejores del ránking y correr dos pruebas de la Copa del Mundo haciendo un top 25 en alguna de ellas. Yo este requisito sí lo he cumplido, pero el del ránking mundial no.

Por eso viajó este pasado fin de semana a Bélgica y Holanda. ¿Con mejores puestos allí lo hubiera conseguido?

Sí, pero debería haber quedado bastante más adelante. Yo soy el campeón de España, pero los otros dos sub 23 que van al Mundial han corrido más pruebas internacionales y tienen más puntos.

¿Cómo definiría esta modalidad del ciclismo para quien la desconozca?

El ciclocross es una modalidad muy divertida y entretenida para correr y para ver. Son carrera de una hora en un circuito con obstáculos, diferencias de terreno, curvas… Y cada circuito tiene sus características. Son carreras muy explosivas y completas, donde hay que dominar también la técnica y adaptarse al circuito. Es una disciplina muy bonita, que puede tener mucha audiencia.

¿Cómo comenzó en ella?

En cadetes, cuando se retomó la Copa Aragonesa. Entonces eran tres carreras. Las hacía con una bici normal sin preparación, pero, desde el primer día, vi que me gustaba y que se me daba bien. Poco a poco, me he ido centrando más en el ciclocross y han ido saliendo los resultados.

Lo compagina con la carretera dentro de la estructura del C.C. Oscense, algo cada vez más habitual: los grandes nombres de hoy en el ciclocross, como Van Aert, Van der Poel, Pidcock, o Felipe Orts, en España, también son profesionales en el asfalto….

Así es. El calendario lo permite bastante. El programa del ciclocross suele abarcar de octubre a enero y en carretera, de marzo a septiembre, con los debidos descansos. Mi equipo de carretera empieza ya en dos semanas, pero yo lo haré más adelante. Necesito descansar de la competición y de los viajes. Se pueden compaginar y se pude rendir igual de bien en las dos.

¿Qué le ha impactado más al salir a competir a países como Bélgica o Holanda?

La diferencia de nivel. Yo soy campeón de España sub 23 y allí mi puesto ha sido el 19. No había solo belgas u holandeses, pero demuestra que el nivel en España está algo por debajo. También los circuitos son distintos, son más abiertos y rodadores, no tan técnicos y revirados.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Bélgica, el ciclocross es un deporte nacional por sí solo, más que una modalidad más del ciclismo. Las grandes estrellas ganan y mueven mucho dinero: afición masiva, patrocinadores, ambiente…

Hay mucha diferencia. Desde una organización a escala mayor, al público, la estructura de los equipos… Es impensable aquí. Estas dos carreras últimas no había gente debido a las restricciones del covid, pero se viven mucho. Allí los ciclistas de ciclocross son figuras nacionales.

¿Qué sensación le dejó en el cuerpo competir con varios los mejores del mundo el pasado domingo: Pidcock, Iserbyt, Aerts..?

Si ya cuando en España empecé a correr junto a los mejores de aquí, con Felipe Orts o Kevin Suárez, me impresionaba… Es gente que llevo muchos años viendo en la tele y emociona mucho estar rodeado de ellos. Aunque cuando dan la salida ya dejas de verlos. Es un aliciente e ilusiona ver que puedes llegar a correr con ellos.

¿Qué tipo de circuito se le adapta mejor?

Aquí tenemos poco barro, así que estoy acostumbrado a trazados secos y rápidos, de dar pedales. Las zonas técnicas también se me dan bien. Patear con la bici al hombro y desmontar, no tanto. Para eso salimos ahora a países del norte de Europa. Hay que aprender.

¿Dónde entrena el ciclocross?

Estoy viviendo en Teruel porque aquí estudio ahora el Grado Medio de Técnico de Emergencias y Protección Civil. Me he buscado un poco la vida en un pinar cercano a la ciudad, un sitio apropiado para meter escaleras, algún obstáculo, curvas, bajadas, zonas de desmontar…

¿Cómo se encuentra la situación de la disciplina en Aragón?

Está creciendo. Hace seis años apenas había. Ahora tenemos corredores en todas las categorías. Va saliendo gente, aunque en elite estamos aún mermados. Con el trabajo de la Federación y los clubes, la gente se va enganchando. Y en la Copa Aragonesa ya tenemos siete pruebas: Utebo, Villamayor, Huesca, Graus, Tarazona…

¿Cuáles son ahora sus próximos objetivos?

En marzo, arrancaré la temporada en carretera. Me estreno en la categoría sub 23 y tengo que adaptarme las distancias, a los ritmos, aprender a rodar en el pelotón… Con muchas ganas de ayudar al equipo.

¿Y el ciclocross?

Al año que viene más. Prepararemos la temporada de forma más específica y con un calendario más completo, con carrera UCI y con la idea de conseguir buenos puestos y, si es posible, una plaza para el Mundial. Pero ante todo quiero seguir mejorando, estar delante en las carreras con la gente elite y seguir progresando.