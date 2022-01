Javier Zaera se queda sin ir al Mundial de ciclocross

Hubiese sido la guinda a un mes de enero de ensueño y, aunque finalmente no se le podrá añadir, ello no le resta valor a lo conseguido por Javier Zaera. Finalmente, el alcañizano no podrá participar en el Mundial de ciclocross que se celebra el próximo fin de semana en Estados Unidos. La Federación Española de Ciclismo ha hecho pública este martes la convocatoria diseñada por el seleccionador Pascual Montaner y en ella no aparece su nombre. La circunstancia, a pesar de las ilusiones puestas en ello, era esperada en su entorno. “Hemos aprendido mucho y trabajaremos para que pueda ser en otra ocasión”, destaca Miguel Bergua, presidente del CC Oscense, al que pertenece y quien le inició en una modalidad que se distingue por tener que atravesar abruptos recorridos campo a través.

Zaera, de 18 años y que es debutante en la categoría sub-23, cerró 2021 con éxitos como el Campeonato de Aragón y la Copa Aragón y arrancó 2022 imponiéndose en una prueba de la Copa Cataluña. Acto seguido consiguió el triunfo en el Campeonato de España sub-23, una cita a la que acudía con aspiraciones de podio, pero en la que subir al primer cajón se consideraba palabras mayores. El éxito, un hito para el ciclismo aragonés dentro de una disciplina por la que la Territorial viene apostando con fuerza desde que comenzó a promocionarla hace siete años, abrió las opciones de llegar al Mundial.

Entre los requisitos para poder optar a ello figuraban la participación en dos carreras de la Copa del Mundo y quedar en al menos en una de ellas entre los 25 primeros. Para poder cumplirlos, hace dos semanas debutó en Francia a nivel internacional en una cita del circuito sub-23 con la selección española finalizando el 24º y el pasado fin de semana tomó la salida en la que era la última oportunidad que daba el calendario. En este caso la parada fue en Países Bajos, donde solo había manga élite. Quedó el 43º, solo por detrás entre los españoles del campeón nacional absoluto, después de que el día anterior en un trofeo en Bélgica hubiese sido el 19º.

Zaera también compite en ciclismo de carretera en las filas del conjunto élite sub-23 del CC Oscense, el Huesca La Magia Renault Auto Cuatro. De hecho, llegó a entrar en una convocatoria de la selección española.

En Estados Unidos, España estará representada por los élite Felipe Orts, Kevin Suárez y Lucía González, los sub-23 Lydia Pinto, Miguel Rodríguez y Gonzalo Inguanzo, y el júnior Raúl Mira.