Usain Bolt: "La grandeza es ser uno mismo, y hacer cosas que nadie ha hecho"

El exvelocista jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial de los 100 y 200 metros y ocho veces campeón olímpico, afirmó que la grandeza es "ser uno mismo" y lograr "cosas que nadie ha hecho", en una entrevista para la marca deportiva Puma con motivo del lanzamiento de la campaña 'Only See Great'.

El mejor velocista de todos los tiempos, retirado en 2017, habla en esta campaña sobre su motivación para alcanzar la cumbre desde los primeros éxitos y reveses hasta convertir su carrera en un legado para las próximas generaciones.

"Como júnior tenía mucho, mucho talento, pero cuando alcancé el nivel senior, todavía era un poco joven e ingenuo y creía que no necesitaba trabajar duro para competir a un alto nivel. Ir a los Juegos Olímpicos de Atenas y no pasar la primera ronda me ayudó a decir: '¿Sabes qué? Necesito mirarme y entender que, si quiero ser el mejor o si quiero ganar una medalla de oro olímpica, tengo que esforzarme más, necesito trabajar más duro", comentó.

Aunque a este tropiezo le siguieron muchos títulos, récords mundiales y medallas, Bolt dijo que "dominar a lo largo de los años es el legado más importante" que puede dejar. "Se puede ganar en una Olimpiada, pero ganar tres Olimpiadas consecutivas en un lapso de ocho a diez años, es muy difícil. Yo me mantuve motivado y enfocado porque me centré en ir año tras año, no pensaba en los cuatro años venideros, sino en un año detrás de otro en los que dominar y seguir entrenando y trabajar al más alto nivel", señaló.

Bolt admitió que echó de menos disputar los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio. "Cuando vi los Juegos Olímpicos realmente los extrañé. Especialmente ver los 100 metros masculinos y que no hubiera un jamaicano en la final me hizo querer estar allí, aunque el trabajo del equipo femenino de Jamaica fue estupendo", destacó.

Bolt dice que abraza completamente la visión de la campaña 'Only See Great'. "La grandeza es ser uno mismo, y dominar a un alto nivel durante años y hacer cosas que nadie ha hecho antes", añadió el hombre más rápido del mundo.

La idea de la campaña 'Only See Great' de Puma se inspiró en el icono cultural, emprendedor y filántropo Shawn "Jay-Z" Carter, quien dijo: "Solo veo lo genial. No veo lo que solo está bien. Siempre debemos esforzarnos por hacer algo grandioso, algo que perdure".