El Casademont, con dos positivos por covid, se juega el pase a la Copa de la Reina

El técnico de Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, ha anunciado este lunes la aparición de dos positivos en el equipo, lo que aporta cierto grado de frustración por el momento en que llega ante la visita crucial a la cancha de Campus Promete, con una plaza para la Copa de la Reina en juego. Las aragonesas se lo jugarán todo este martes en la última jornada de la primera vuelta, en el Palacio de los Deportes de La Rioja, en Logroño, a las 19.30. El técnico ha agradecido la ayuda de las jugadoras del Liga Femenina 2 para completar la expedición a Logroño, donde saldrán a buscar la victoria en una cita histórica con el apoyo de la Marea Roja.

El técnico ha explciado la situación generada. "No ha sido una semana normal. Volvemos al tema de la covid porque dimos dos positivos. No se considera brote porque no son tres y no se puede aplazar el partido. Estoy muy agradecido al equipo de Liga Femenina 2 del Stadium Casablanca, que nos están ayudando y contaremos con ellas para este importante encuentro. Las condiciones en que llegamos no son igual que con el equipo completo como el rival. Llegamos en un punto complicado por una fuerza mayor, no por algo que hayamos hecho mal y hay cierto grado de frustración que intentamos dejar a un lado para afrontar de la mejor firma posible. Ir a por el partido, ir a ganarlo, eso no cambia, aunque seamos pocas o muchas e independientemente de los nombres", ha señalado Cantero.

En cuanto al rival, Cantero ha advertido del peligro que reúne. "Es un rival fuerte, está compitiendo bien pero no con el momento de resultados excelentes como en otros momentos de esta temporada, pero conscientes de lo que se juegan. El año pasado rozaron este objetivo y este año van a por todas. Llegan en mejores condiciones que nosotras a este partido, no es una excusa, pero esto es deporte y hay que jugarlo siempre", ha enfatizado.