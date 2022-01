Zaragoza Balonmano: La unión hace la fuerza

Maristas, Corazonistas, Dominicos y La Jota. O lo que es lo mismo, los cuatro clubes de referencia en Zaragoza capital. A pesar de la rivalidad histórica que se respetan, ahora caminan de la mano con un proyecto común: llevar el balonmano zaragozano hasta lo más alto. El Sugraf Zaragoza Balonmano es, a día de hoy, la esperanza de todos los amantes de este deporte que sueñan con que la capital aragonesa vuelva a aparecer en el mapa de la élite nacional.

“A mí cuando me ficharon me dijeron que había que llevar a Zaragoza hasta la máxima categoría. Eso sí, no como objetivo a corto plazo, sino con el tiempo. Hay que dar un poco de margen para que el proyecto se termine de asentar. Queremos llegar a Asobal, pero para eso primero tenemos que ascender a plata e ir paso a paso. Ahora mismo estamos en puestos de jugar la fase de ascenso, pero hay que seguir luchando”, ha señalado el entrenador zaragozano, Eduardo Gálvez. El ‘mister’ es consciente de que si algún día consiguen el comprometedor objetivo habrá que hacer remodelación del equipo. “Yo estoy aquí para dar todo de mí, desgastarme y cuando no pueda más, dejar paso a otro que pueda seguir aportando al proyecto que estamos construyendo entre todos”, ha añadido.

A día de hoy, la mente la tienen puesta en sortear obstáculos y no dejar escapar ninguno de los próximos partidos. Zaragoza Balonmano empieza el año entre los mejores equipo de la Liga C de Primera Nacional, la categoría de bronce. Tan solo han perdido dos encuentros -contra Anaitasuna y Bidasoa- a falta de dos jornadas para terminar la primera vuelta. “Somos un equipo joven y nos cuesta con algunos rivales importantes. Tenemos que aprender a competir ese tipo de partidos, aunque lo cierto es que ni en nuestros mejores sueños esperábamos estar donde estamos ahora mismo cuando comenzó la temporada”, ha apuntado Gálvez.

Jugadores y cuerpo técnico de Balonmano Zaragoza. HA

La labor de entrenador no es sencilla y en ocasiones, lo que sucede en el campo no es lo más importante. "Las derrotas son duras, pero no es la peor parte. A mí lo que menos me gusta es desconvocar a jugadores. Al ser el único equipo de Primera Nacional de Zaragoza tenemos mucha gente buena. Ninguno se merece estar desconvocado porque trabajan muy bien y hacen méritos, pero no queda otra", ha comentado el entrenador. En Aragón siempre ha existido el debate sobre si es mejor tener un solo equipo en categoría nacional que sea muy competitivo o tener varios para que más personas tengan la oportunidad de jugar en Primera. "La gente dice que no hay volumen de jugadores en la Comunidad como para tener varios equipos en Nacional. Sin embargo, hay aragoneses de toda España jugando en Plata y en Asobal", ha defendido Gálvez.

Luis Oliván y Mario Ania son los capitanes del Sugraf Zaragoza Balonmano. Levantan al equipo en la adversidad, buscan que el ambiente del vestuario sea bueno y en ocasiones, se encargan de dar alguna que otra charla motivadora. "La verdad es que es un papel en el que me encuentro cómodo. Este rol consiste en estar pendiente del equipo no solo dentro del campo sino también fuera", ha indicado Oliván. Según este jugador, ahora es el momento de dar un golpe sobre la mesa. "Ahora tenemos que afianzar los buenos resultados que hemos ido sacando, demostrar que no ha sido casualidad y seguir en la parte alta de la tabla. Es cierto que ahora nos cuesta más ganar porque conocen nuestras armas y ya no somos la sorpresa de la categoría", ha añadido.

Los jugadores del Sugraf Balonmano Zaragoza celebran una acción de gol. HA

El equipo está formado por 19 jugadores de edades comprendidas entre los 19 y 29 años, un entrenador, dos ayudantes y un fisioterapeuta. "No destacamos por individualidades muy grandes. Tenemos muy buenos jugadores pero lo que realmente nos define es que somos un equipo muy competitivo, que tiene muchas ganas de ganar y nunca baja los brazos", ha aclarado Oliván. El entrenador siempre insiste en la importancia del trabajo: "Todas las carencias que tenemos como equipo las suplimos con esfuerzo. Todos nosotros damos el 100% por este gran proyecto".

Otro equipo en Primera

Foto de familia de todos los integrantes del Balonmano Tarazona. N. B.

Balonmano Tarazona y Zaragoza Balonmano son los dos únicos equipos aragoneses que juegan en Primera Nacional. En la temporada 2020-2021, también competía Dominicos y Huesca, sin embargo, los primeros renunciaron a la plaza y los segundos descendieron. Los dos equipos que resisten se enfrentarán a mediados de enero en la capital de la Comarca de Tarazona y el Moncayo en la última jornada de la primera vuelta. Los turiasonenses comienzan el año en la novena posición de la tabla clasificatoria.