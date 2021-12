La Fundación Basket Zaragoza celebra su expansión formativa y solidaria

Con el último partido del año para el Casademont en la Liga Endesa también se pasa página de calendario en las múltiples actividades de la Fundación Basket Zaragoza. Un esfuerzo mancomunado y múltiple que tendrá continuidad en 2022, tanto en el aspecto formativo como en el solidario. Dibujar sonrisas en los rostros de centenares de -¿por qué no?- futuras estrellas deportivas es un placer al que la Fundación y sus técnicos se entregan con ganas, mientras que la parcela de actividades pensadas o dirigidas al apoyo de causas nobles supone otro despliegue de esfuerzos de los que rentan, espiritual y monetariamente, a las dos partes implicadas, los que entregan aportan su esfuerzo y todos aquellos que se benefician. Este martes por la tarde se van a entregar a las correspondientes entidades beneficiarias las recaudaciones de diversas iniciativas desarrolladas en los últimos meses, con un monto total que supera los 31.000 euros.

Los sujetos de este acto son varios; para empezar, el minitorneo de Leyendas Solidarias que reunió hace dos semanas en Zaragoza a veteranos del Casademont Zaragoza, Gran Canaria, Real Madrid y FC Barcelona, organizado junto a Give & Go Social. La recaudación de esta jornada va a los damnificados por la erupción volcánica en la isla de La Palma, y el dinero se canalizará a través de Cáritas y Cruz Roja. También se subastaron camisetas de jugadores participantes en el encuentro.

El fin de semana del torneo también hubo un rastrillo solidario a beneficio de Atades. La Fundación, por cierto, mantiene desde hace cuatro temporadas una escuela de baloncesto con esta asociación, cuyos padrinos actuales son Anna Cruz y Rodrigo San Miguel, componentes de las primeras plantillas del club. Además, también se aportará una cantidad a la Asociación Amac-Gema, asociación que proporciona apoyo y acompañamiento a las mujeres afectadas por un cáncer genital o de mama.

El Bosque de la Marea Roja

El Bosque de los Zaragozanos, presentado a mediados del pasado mes de octubre por Ecodes y el Ayuntamiento de Zaragoza, persigue alcanzar un total de 700.000 árboles plantados en la ciudad. La Fundación BasketZaragoza y el club tienen una parcela reservada en esa iniciativa, que ya han estrenado con los aportes de integrantes de los dos equipos profesionales del club, el masculino y el femenino; está en el entorno de San Juan Bautista de La Salle, junto al Canal Imperial de Aragón, y lindante con los barrios de Valdefierro, Rosales del Canal, Valdespartera y Casablanca, y desde enero se va a hacer hincapié en la masa social para que se implique al máximo en la iniciativa. Además, ya se pueden apadrina árboles en la página web fundacionbasketzaragoza.net.

La mascota del club, Link, planta un árbol en El Bosque de la Marea Roja. CBZ

Las patas del banco

Nacho Pardos, responsable de los proyectos solidarios de la Fundación, habla emocionado del proyecto 3 Pies de Escuelas Solidarias de iniciación deportiva. “Aunque el basket es el núcleo, también trabajamos en balonmano, atletismo y fútbol sala con niños y niñas de entre 6 y 12 años, que por motivos económicos o sociales no están apuntados en actividad deportiva alguna. Zaragoza Deporte creyó en nuestra iniciativa, totalmente gratuita para los beneficiados, y nos hemos dedicado a contactar a los colegios y las Ampas para efectuar la selección de los pequeños, ya que son quienes saben de verdad la situación de cada cual”.

"El objetivo de la Fundación es dar un complemento a la educación que proporcionan los colegios, y llevar el baloncesto a sitios donde no existe infraestructura"

La idea comenzó en el colegio Hijas de San José hace cuatro años, siguió en Jerónimo Blancas y este año se ha extendido a Cantín y Gamboa, Carmen San José, colegio Tenerías, Ramiro Solans, Gascón y Marín, Fernando el Católico y Villacruz. Nacho recalca que “con la ampliación hemos podido atender todas las solicitudes de este año; además, nos hemos encontrado chicos y chicas muy altos, lo que les convierte en potenciales miembros de nuestra cantera. La clave, empero, es que sigan haciendo deporte e intenten olvidar sus problemas un par de horas a la semana.

Miguel Giménez, responsable de Escuelas y Colegios de la Fundación, es también entrenador desde hace 25 años. “El objetivo de la Fundación es dar un complemento a la educación que proporcionan los colegios, y llevar el baloncesto a sitios donde no existe infraestructura. Es una experiencia única para un técnico, porque puedes formar a nuevos entrenadores, estar en la pista con los chavales y, en definitiva, dar una extraescolar con un plus de especialización”.

Más información Pep Biel, príncipe de Dinamarca

Miguel recuerda que “los valores son tan importantes como el baloncesto, aunque suene tópico. La cooperación, la solidaridad y la responsabilidad tienen tanta importancia o más que el tiro, el bote y los movimientos tácticos. Además de los colegios del proyecto 3 Pies, hay otros 10 con equipos y escuela: San Jorge, Agustina-Catalina, IES Clara Campoamor, Rosales del Canal, Zaragoza Sur, Parque Venecia, La Salle Franciscanas, La Salle Gran Vía, Amigos Jecisport- Alagón y Escuela ATADES. También estamos con escuelas en otros cuatro centros: colegio Montecanal, colegio Virgen de Guadalupe, colegio Julio Verne y colegio Condes de Aragón”.

Fernando Ramiro, patrón de la Fundación, no oculta su alegría por el desarrollo de todas estas actividades. “El año pasado también llegamos con las escuelas a pueblos cercanos, como María de Huerva, Alagón y La Almunia, y Tauste ha entrado este año. vamos creciendo sin pausa, y contando las escuelas del Olivar y el Príncipe Felipe tenemos 45 equipos inscritos en los Juegos Escolares. No sé si algunos veremos ya los árboles del bosque de la Marea Roja, pero sí disfrutamos de todos los frutos de este trabajo. No quiero olvidar lo que se hizo en el Hospital Infantil, con la decoración del espacio de cuidados paliativos pediátricos, salud mental infanto-juvenil, neurofisiología, neuropediatría y oncopediatría, además de urgencias PAC de Pediatría y Maternidad. Allá donde podamos llegar, llegaremos”.