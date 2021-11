García Navarro irrumpe en el circuito europeo

El golf aragonés sigue abriéndose hueco en el circuito europeo. Siguiendo los pasos de Jorge Maicas, Juan Carlos García Navarro (Zaragoza, 1998) acaba de conseguir tarjeta para competir en el Alps Tour. En apenas un año, dos golfistas de la Comunidad han irrumpido en la considerada tercera división continental, desde la que esperan ir escalando hacia la élite.

García Navarro empezó a competir cuando apenas era un niño. Sus padres lo llevaron a probar al club Los Lagos de Pinseque y ya no soltó los palos. Con apenas 10 años, disputó su primer Campeonato de España en categoría benjamín; siendo alevín llegó a entrar en el top-20 nacional; y solo los estudios interrumpieron, ya con mayoría de edad cumplida, su prometedora progresión.

Sus padres, los mismos que lo iniciaron en este deporte, le exigieron que se centrase en la carrera de Administración y Dirección de Empresas. La formación académica iba a relegar al deporte a un segundo plano. Pero él siempre tuvo claro que el golf, tarde o temprano, volvería a su vida.

“Me fui a Múnich con una beca Erasmus y a mi regreso, justo cuando se decretó el confinamiento por la pandemia en marzo de 2020, me replanteé mi situación. Ya estaba en cuarto de carrera y me quedaban tres asignaturas. Pude retomar los entrenamientos como es debido”, explica Juan Carlos, sobre las tres horas diarias de práctica que desarrolla.

García Navarro sigue perteneciendo al club Los Lagos de Pinseque y su entrenador es Javier Gallegos. Junto a él, proyectó el asalto al Alps Tour. Junto él, preparó la Qualifying School en la que, a lo largo del mes de noviembre, se ganó la mencionada tarjeta que da acceso al circuito europeo.

“Entre el 4 y el 5 de noviembre disputé la primera ronda de la Qualifying School en el campo de golf de Acaya, en Italia, en la punta de la bota. Quedé décimo y me clasifiqué para la final, que se disputó entre el 10 y el 12 de noviembre en Roma, en los campos Golf Nazionale y Terre dei Consoli. Tenía que quedar entre los 80 primeros y lo logré, siendo decimocuarto”, completa Juan Carlos, con la mirada ya puesta en el Alps Tour.

“Ahora doy el paso a profesional. El objetivo es ir subiendo de categoría para terminar compitiendo en lo más alto, que es el European Tour. No me marco plazos, pero sí tengo claro que ese es el reto”, adelanta el deportista aragonés, que, antes de esta cota máxima, tendría que pasar por una categoría intermedia, por el Challenge Tour.

“En mi progresión, uno de los aspectos en los que tengo que incidir es el mental. El físico lo tengo bastante bien trabajado, pero la cabeza también juega un papel importante en el golf. Estoy buscando un psicólogo”, añade, para terminar agradeciendo el apoyo que tanto sus padres como su novia le han brindado hacia el objetivo de alcanzar el circuito europeo.

A pesar de que todavía no se ha hecho público el calendario del Alps Tour, García Navarro ya sabe que empezará a competir en el mes de febrero y afrontará 16 pruebas que, además por España, lo llevarán a competir en países como Italia, Francia, Austria o Egipto, que aunque no es un país europeo está incluido.