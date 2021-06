Carriedo: "Rahm va a ser el Nadal del golf"

“Jon Rahm va a ser un Rafa Nadal”. Valga esta escueta frase, pronunciada por la exgolfista aragonesa Raquel Carriedo, para sintetizar el porvenir que se le augura al de Barrika. Los expertos coinciden en que lo tiene todo para convertirse en un personaje legendario, en un icono del deporte. Su victoria en el US Open, la primera de un jugador español en San Diego, abre una interrogación. ¿Hasta dónde puede llegar Rahm? Carriedo lo tiene claro.

La zaragozana, quien hace ahora dos décadas ostentaba el número 1 del ranquin de Europa, considera que Rahm reúne “todas las cualidades” para es un golfista de época. Empezando por una “cabeza privilegiada” y prosiguiendo por un “talento innato”, que se tiene o no se tiene.

“Basta con verlo competir. Guarda el espíritu de los grandes. Ha nacido para hacer historia”, explica Carriedo, quien en 2001 se alzó con los Abiertos de Taiwán, Suecia o Irlanda y ahora, 20 años después, disfruta del deporte de su vida dando clases en el club La Peñaza. “El golf ha cambiado mucho desde mis tiempos hacia aquí. Sobre todo el femenino; veo que cada vez hay más niñas que se animan a jugar”, añade quien fuera la primera mujer española que participó en la Solheim Cup, y recuerda que en el cuadro masculino España ya contaba con grandes referentes en aquella época.

“Severiano Ballesteros lo cambió todo. Después aparecieron los Chema Olazábal, Sergio García… pero Seve fue el pionero, una figura impresionante”, subraya Carriedo, antes de considerar la repercusión que en la actualidad puede tener el triunfo de Jon Rahm en Estados Unidos. “Estos hitos siempre son positivos para nuestro deporte. Siempre generan afición y un ‘boom’ de licencias”, comenta la exgolfista aragonesa, que no conoce personalmente al de Barrika.

“Podría ser su madre”, reconoce, camino de los 50 y entre risas, Carriedo. “No he coincidido con Rahm pero he seguido su trayectoria y resaltaría otro aspecto más: ha sabido rodearse de un buen equipo que trabaja mucho el aspecto psicológico”, completa la zaragozana, sabedora de lo importante que, en este deporte en particular, es saber manejar la cabeza.

Raquel tocó la gloria en aquellos años en los que paseó el número 1 de Europa y, sin embargo, en 2004 decidió retirarse para formar una familia. José Luis, su marido, fue quien años después (2010) la animó a reencontrarse con la competición. Participó varias temporadas en el Banesto Tour (circuito nacional) y en 2016 se retiró de forma definitiva.

“Soy feliz dando clase”, finaliza Carriedo desde La Peñaza, donde se ha formado otro de los golfistas aragoneses de talento. Jorge Maicas no está retirado. Al contrario. Tiene solo 23 años y esta temporada participa en el Alps Tour, siendo el único aragonés de la historia en posesión de una tarjeta para el circuito europeo.

La victoria de Jon Rahm le pilló en plenos exámenes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que cursa, pero, como no podía ser de otra forma, Maicas siguió con atención lo acontecido en Torrey Pines, el campo californiano en el que Rahm hizo historia el pasado fin de semana. “Las victorias internacionales siempre son importantes, pero esta, teniendo en cuenta la dimensión del US Open, lo es más aún. Ha salido en todos los medios; seguro que va a ayudar a darle un empujón al golf”, explica Maicas, y destaca que la clave del éxito de Rahm está en combinar su gran talento con una fortaleza mental que le hace estar “muy seguro” de sus posibilidades.

“Lo que hizo en el US Open es increíble. Después de abandonar el Memorial por dar positivo en covid, se repuso para conseguir una victoria fantástica. Esto demuestra su convicción”, añade Maicas, y adelanta que el de Barrika puede marcar una época. “Ya lo está haciendo, de hecho. Ganar lo que ha ganado a su edad (26 años) está al alcance de muy pocos. Es muy completo y creo que lleva proyección de convertirse en el mejor español de todos los tiempos”, finaliza Jorge Maicas.