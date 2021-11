Alberto Puyuelo se cuelga la plata en el Campeonato de España de maratón

Alberto Puyuelo redondeó este domingo en Tenerife con la medalla de plata en el Campeonato de España de maratón un año para el recuerdo, un 2021 en el que ya había conseguido el oro nacional en 50K y el triunfo en el Maratón de Zaragoza. El atleta aragonés firmó un tiempo de 2.26.24 solo superado por el extremeño Carlos Gazapo (2.24.33), inesperado ganador, dentro de un podio que completó el vasco Javier Pérez (2.26.58). La vencedora femenina fue la también extremeña María Mercedes Pila (2.55.26), seguida por Janine Edith Lima (3:03:54) y Patricia Cabedo (3:05:28).

“Ha sido una carrera de supervivencia total”, describió el jaqués una competición en la que el sol, la humedad y las altas temperaturas fueron elementos condicionantes. “En los últimos cuatro kilómetros no iba desfondado sino ido, no sabía ni dónde estaba, pero como tenía distancia con el que iba detrás de mí he podido conservar la segunda posición”, narró.

Puyuelo, que en el Nacional de hace dos años fue bronce, valoró el resultado en tierras canarias “positivamente”. “Venía a luchar por las medallas y a poder ser por la victoria, pero dentro de las condiciones de hoy ha habido uno mejor que yo”, expuso subrayando que “en carreras tan largas es muy difícil conseguir triunfos”.

Llegado al ecuador de la prueba, disputada sobre un circuito que combinaba trazado urbano con la salida a una carretera, el que era el único representante aragonés formaba parte del grupo situado en cabeza junto a otros cuatro corredores, los dos con los que comportaría los puestos de honor además de Carles Montllor y Luis Figueroa. A falta de diez kilómetros se quedó solo con Gazapo, que acabó destacándose.

El campeonato, que por primera vez desde que comenzó a celebrarse en 1928 tuvo una sede alejada de la Península, se enmarcó dentro del Maratón de Tenerife Naviera Armas, en el que tomaron parte, en la suma de las diferentes distancias ofertadas, más de dos mil atletas. De hecho, el apellido Puyuelo se vio en otro podio más. Víctor, el hermano de Alberto, fue tercero en el medio maratón.

El siguiente reto ahora será el Nacional de cross por clubes que tendrá lugar en Sevilla la semana que viene. Después, dentro de las distancias largas, Alberto Puyuelo pone sus miras en el próximo año. En primavera espera volver a competir en un maratón, “seguramente el de Zaragoza” y entre los sueños, el Europeo de 50K de octubre para el que podría ser seleccionado.