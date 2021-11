Sergio Samitier: "Movistar confía en mí"

Camino de su tercera temporada en Movistar, un equipo en periodo de transformación y adaptación al ciclismo de nuevo sello, Sergio Samitier exhibe ilusión y optimismo -tal como es él- por mucho que en junio se llevara uno de los chascos de su vida al quedarse fuera del ‘8’ del Tour de Francia después de medio año de puesta a punto para correrlo. Pasada esa página, observa en su renovación para tres temporadas -un contrato largo para su oficio- un gesto de confianza y futuro, y en la carreteras del entorno de Barbastro ya rueda hacia ese horizonte.

¿Ya ha iniciado la pretemporada?

Llevo ya un par de días en plan serio. La semana pasada tuvimos una concentración en Gorráiz, en Pamplona, para temas de material, equipamiento y planificar la próxima temporada, aunque no hablamos mucho de calendario concreto. Aún no sé cuándo empezaré.

¿Es de parar mucho entre temporadas?

No. Tampoco he querido descansar mucho. Un par de semanas, pero haciendo algún día de bici y otros deportes. Si no, cuesta un mundo luego ponerse a la faena.

¿Qué otros deportes practica en ese periodo de transición?

Un poco de todo. Montaña, piscina, gimnasio… Luego, cuando hay que volver a la bici, tampoco soy de los que le cuesta entrenar. A mí me gusta hacerlo y desde el equipo muchas veces me tienen que frenar. Cuando vuelves a la rutina de la temporada, es más cuestión de retomar hábitos más relacionados con cuidarse y dormir.

¿Qué balance hace de 2020?

Planifiqué la temporada para correr el Tour, pero a última hora no fui. Todo lo que corrí hasta esa fecha estaba enfocado a esa carrera. Hasta junio, prácticamente hice calendario Wold Tour. Al final no pude ir y fue algo frustrante, como es normal, porque el trabajo de todo el año no lo aprovechas. No obstante, como corredor, creo que he dado un paso adelante. He estado en la concentración del equipo del Tour, he estado entre los 9 de los que salía el 8 del Tour, y eso es bueno, se me reconoce un buen nivel. Me quedo con los buenos momentos de la temporada. Luego, tras no hacer el Tour, estiré la forma hasta agosto y acabé un poco fundido. No he tenido resultado buenos, que llamen la atención, y aun así me han renovado tres años. Eso significa que confían en mí. Físicamente, estoy bien y me han propuesto un proyecto a tres años muy interesante.

"Ya he aprendido la lección para el futuro: más vale Giro malo que Tour en el aire"

No es común en el ciclismo un contrato de esa duración. Movistar no lo llevó al Tour, pero esa renovación le valora como un corredor de confianza, con futuro en la estructura.

Sí, y sobre todo, da mucha tranquilidad. El ciclismo es la selva. No hay muchos contratos, y si no lo haces bien, te vas a la calle. Las cosas son así. Si no, o tienes buen padrino, o mal. Cuando firmas un año, estás más presionado, quieres ir más rápido de lo debido en determinados momentos de la temporada, y puedes pasarte de rosca. Así afrontas la temporada con mayor tranquilidad, y no estando pendiente de jugarte un contrato a última hora y de que luego las cosas no salgan bien. Yo aún no sé mi calendario de 2022. Quiero hacer el Giro, si luego vienen también el Tour o La Vuelta, pues mejor. Si en mayo tengo que estar al cien por cien, podré empezar más tranquilo, enfocando las carreras para estar a tope entonces y no pendiente de que acabas contrato ese año.

¿Le dolió más no hacer ninguna grande tras su buen Giro de Italia 2020?

Yo confiaba en hacer un Tour bueno, y estoy seguro de que lo hubiera hecho. Pero ya vendrán nuevas oportunidades. Ya he aprendido la lección para el futuro: más vale Giro malo que Tour en el aire.

¿Qué ha aprendido de esa situación?

Hay que sacar el lado positivo de las cosas. No he corrido un Tour, pero antes tuve un aprendizaje increíble: cómo se prepara una carrera así, cómo hay que estar de forma para correrlo... Son cosas que suman para el futuro.

Aún no ha definido su calendario, pero el Giro aparece constantemente en su discurso. ¿Tuvo un flechazo con la carrera? ¿Es su objetivo principal de 2022?

Ante todo, la próxima temporada quiero rentabilizar mi esfuerzo con resultados. En el equipo ya me los piden. Me dice: “Venga Samitier, tienes un motoraco de la leche y no lo rentabilizas nada”. Tengo que ser más inteligente a la hora de correr, ser más ‘perro’. Si hago el Giro, me gustaría ir a por etapas. Pero sé que hay que ser polivalente. Si me quieren en el equipo A para el Tour, yo puedo hacer otras funciones, me adapto y disfruto igual. Y si tengo que meterme 20 minutos a la tostadora en un puerto, no hay problema.

¿Qué ciclista quiere ser?

Quiero ser Sergio Samitier. Siempre he sido un ciclista ambicioso, pero soy consciente de dónde estoy y de lo complicado que es ganar. Me centro en seguir mejorando y evolucionando. No me obsesiono demasiado.

¿Cómo observa el constante juicio al que se somete a Movistar?

Creo que muchas veces se sobredimensiona. Somos el principal equipo español y estamos en boca de todo. Y lo que hacemos nosotros se magnifica, pero no es así cuando lo mismo lo hacen otros. En La Vuelta, por ejemplo, Enric no esperaba a López y se organizó aquel revuelo, pero Yates hizo lo mismo con Bernal y nada. También se nos exige ganar el Tour, pero no hay que olvidar que aunque somos el principal equipo español estamos muy lejos en presupuesto de otros.

¿Cree que esta vez sí será el último año de Valverde?

Es único, puede estar lo que quiera. Yo siempre digo que están los “Valverdes de la vida” y los “Landas de la vida”. Unos están siempre cuidando todo al detalle y otros empiezan el año con kilos de más, pero sabes que en mayo y junio van a ir como motos porque son muy buenos. Valverde es un ejemplo de amor al ciclismo y de profesionalidad para todos. ¡Si sería capaz de comer arroz con pollo el día de su boda! Así que no me extrañaría, dentro de un año, que nos diga que sigue otro año más (risas).

El ciclismo español vive una depresión de buenos resultados y parece instalarse en un periodo de interinidad hasta que Juan Ayuso o Carlos Rodríguez eclosionen. ¿Cómo analiza este momento?

A nivel de equipos, estamos mejor que hace unos pocos años. Caja Rural, Kern-Pharma o Eolo, italiano pero con presencia española, han progresado. Ahora, por los nuevos métodos de preparación y la modernización del ciclismo, los corredores despuntan antes, más jóvenes. Yo estoy tranquilo, creo que estamos en un buen momento y pronto habrá alegrías.