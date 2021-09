La Trail Alquézar pone el broche a un intenso fin de semana de carreras en la Sierra de Guara

La hermana pequeña, la prueba destinada a aquellos que se están iniciando en este tipo de carreras, la Trail Alquézar, fue este domingo el encargado de poner el broche a la Ultra Trail Guara Somontano (UTGS), cita que superó el reto de regresar tras el parón del año pasado y que hizo que se viviese un intenso fin de semana en el Parque Natural de los Cañones y Sierra de Guara. El francés Lucas Heinrich y Marina Albesa fueron los más rápidos en un trazado de 14 kilómetros y 700 metros de desnivel positivo sumando sus nombres a los del resto del palmarés de la 12ª edicion. Antes que ellos el sábado ya se habían coronado Alejandro Mayor y Myrvete Zekaj Duli en la Ultra de 108 kilómetros; Álvaro Ramos y Yasmina Castro, en la Long de 52 kilómetros; y David García y Yolanda Fernández, en el recorrido de 38 kilómetros.

“Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí. No ha sido fácil organizar esta edición por todo lo que supone ahora la aplicación de las medidas covid, que nos hacen por ejemplo no contar con el gran ambiente festivo en las zonas de salida y meta. Pero aún así estamos muy contentos con la respuesta de todos los actores implicados. Hemos tenido un fin de semana con muchísima emoción y todo el esfuerzo merece la pena cuando ves las caras de alegría de los corredores y la implicación de todos los que hacen posible el Ultra Trail Guara Somontano”, comentó Santi Santamaría, desde la organización de un evento que congregó entre sus cuatro opciones a más de mil corredores de toda la geografía nacional y también del extranjero, la mayoría personas que habían conservado su plaza tras la cancelación de 2020, y a los que no amedrentó la lluvia. El 24% de las inscripciones eran de origen internacional, principalmente de Francia.

El recorrido de la Trail Alquézar consistía en un bucle de con salida y llegada en la localidad medieval rodeando el río Vero y pasando por la ruta de las pasarelas. Heinrich invirtió un tiempo de 1h 06:43 y fue seguido por David Arbues (1h 09:03) y Carlos Javega (1h 12:53). Por su parte, el registro de Albesa, corredora del Matarraña Team, fue de 1h 24:10. Estuvo acompañada en el podio por María Teresa Salvador (1h 27:37) y por Andrea Barranco (1h 30:55).

Alejandro Mayor, que en 2019 se había impuesto en la Long Trail, hizo bueno los pronósticos que lo situaba como uno de los favoritos para la Ultra Trail, que se puso en marcha el viernes por la noche. El canario marcó un crono de 13h 31:13. El segundo clasificado fue el francés Julien Jorro (14h 12:50) y el bronce se lo colgó Luis Gómez (14h 33:34). En la categoría femenina la española Myrvete Zekaj Duli llegó a la meta tras 17h 59:52. Le secundaron la francesa Isabelle Darriber (19h 32:17) y Flora Hernando (20h 20:09).

En el resto de carreras las clasificaciones fueron las siguientes. Long Trail: Álvaro Ramos, 5.04.45; Aitor Tomàs, 5.15.04; Javier Manuel Peña, 5.15.28. Yasmina Castro, 6.46.36; Ainhoa Elizondo, 6.50.33; Julia Pérez, 6.54.58. Trail: David García, 3.34.32; Kilian García, 3.40.21; Javier Mariño, 3.49.46. Cristina Salazar, 4.13.27; Yolanda Fernández, 4.13.27; Sonia Amat, 4.31.30.