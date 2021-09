Alejandro Mayor y Myrvete Zekaj se imponen en la Ultra Trail Guara Somontano

El campeón canario Alejandro Mayor volvió a ganar en Alquézar esta vez en la prueba reina de la Ultra Trail Guara Somontano, de 108 kms y 5.800 metros de desnivel positivo, al entrar en solitario en la villa medieval desde donde había salido a la medianoche del viernes junto con 215 corredores de carreras de montaña españoles y franceses en su mayoría. Además, se disputaron dos pruebas más, la Long Trail de 52 kms y 3.000 metros de desnivel (290 participantes) y la Trail Guara Somontano de 38 kms y 1.900 metros de desnivel acumulado (294 corredores). Este domingo se celebra a partir de las 9.00 la más mayoritaria y asequible, la Alquézar Trail, con 14 kms y 700 metros de desnivel acumulado, para iniciarse en esta competición (376 corredores).

Alejandro Mayor era uno de los claros favoritos de esta carrera que volvió a celebrarse tras un año de parón y que el canario ya ganó en su versión intermedia, la Long Trail de 52 kms en la edición de 2019 con solvencia. Mayor marcó un crono de 13.31.13. El segundo clasificado fue el francés Julien Jorro, con un tiempo de 14.12.50, y la medalla de bronce se la llevo el mallorquín Luis Gómez, con un crono de 14.33.34.

En féminas la victoria fue para la española Myrvete Zekaj con un tiempo de 17.59.52. Le siguieron la francesa Isabelle Darribere (19:32:17) y la también española Flora Hernando (20:20:09).

La carrera estuvo marcada por la lluvia que cayó a las 3.30 de la madrugada y que fue clave en el desenlace del podio de la distancia reina de la UTGS 2021. En los primeros pasos de control era el francés Julien Jorro quien se ponía en cabeza marcando un ritmo que ningún otro corredor podía seguir. Jorro primero de carrera sufrió de lleno la tormenta y fue neutralizado durante 12 minutos en el kilómetro 35,5, en Las Almunias. Esto supuso para él un cambio de carrera, ya que con la intensa lluvia tuvo que reducir su ritmo. Algo parecido le pasó al que iba en segunda posición, el mallorquín Luis Gómez Salas, que también vio como la noche y la tormenta le hacía perder su segunda plaza y que recogía Alejandro Mayor en las Crestas del Balced, entre Las Almunias (km 35,5) y Rodellar (km44,4) pasadas las 5 de la mañana.

El de Gran Canaria que había pasado sexto a su paso por Alquézar (km 14), fue poco a poco subiendo peldaños hasta meterse en los puestos de cabeza. Mayor se colocó primero en el Collado de Pedro Buil (km 82,4) y no soltó la plaza hasta llegar a meta con un tiempo de 13:31:12.

“Salí reservado, muy consciente que era mi primera larga distancia y tenía que ir con cabeza. Me he ido encontrado muy bien durante todo el recorrido y he podido llevar buen ritmo. Si que es verdad que la última parte ha sido más sufrida, pero he podido sacar adelante estos 108 kilómetros”, ha comentado el corredor canario, que junto a su pareja Yasmina Castro, se llevan tres victorias de su participación en Guara.

En el resto de carreras las clasificaciones fueron las siguientes. Long Trail: Álvaro Ramos, 5.04.45; Aitor Tomàs, 5.15.04; Javier Manuel Peña, 5.15.28. Yasmina Castro, 6.46.36; Ainhoa Elizondo, 6.50.33; Julia Pérez, 6.54.58. Trail: David García, 3.34.32; Kilian García, 3.40.21; Javier Mariño, 3.49.46. Cristina Salazar, 4.13.27; Yolanda Fernández, 4.13.27; Sonia Amat, 4.31.30.