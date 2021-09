El campeón olímpico Alberto Ginés: “Rodellar es un paraíso para la escalada”

El valle de Rodellar puede presumir de ser un paraíso para los amantes de la escalada y además desde este verano también de servir de zona de entrenamiento de todo un campeón olímpico, el joven Alberto Ginés, que a sus 18 años se colgó la medalla de oro en los Juegos de Tokio. El extremeño regresó este sábado al lugar donde aprendió a trepar por las aristas y oquedades de este rincón del corazón de la sierra y los cañones de Guara. Lo hizo para participar en el Rodellar Climbing Festival, el encuentro de escalada que organiza cada año la marca de complementos deportivos La Sportiva para su equipo profesional y que reunió además a cientos de escaladores de varios rincones de España y de otros países atraídos por las maravillas de lo que es un rocódromo natural.

Ginés fue la estrella de la jornada. Sin parar de ser requerido para posar en múltiples fotografías, impartió talleres y ofreció consejos sobre la escalada en roca, aunque el se siente más atraído por la escalada de competición en rocódromo, modalidad que debutó en Japón como deporte de exhibición en unas Olimpiadas. “En París seguirá teniendo esta categoría, pero tengo la esperanza de que para Los Ángeles ya sea modalidad oficial”, explicó Ginés, quien con su oro siente haber cumplido “un sueño en el que llevábamos trabajando muchos años, ha sido una recompensa”.

Ginés comenzó a trepar a la prematura edad de tres años de la mano de su padre “que escalaba por diversión”. Lleva 16 años buscando paredes verticales en Extremadura, Portugal, Cádiz, Cuenca y, sobre todo, en Rodellar durante los veranos. “Después comencé a competir y dejé la roca de lado, aunque a Rodellar he seguido viniendo. Es un paraíso, es una de las mejores escuelas que hay en España. Hace calor, pero siempre te puedes refrescar en el río”, comentó.

Pese a decantarse por la competición en rocódromos, cuando tiene ocasión vuelve a trepar por la roca “porque es donde empecé”. “Más que la roca de Rodellar lo que seduce es el sitio, la gente, es un lugar muy agradable para estar. Siempre me ha coincidido con la competición y no podía venir a este festival y este año por fin he podido”, detalló Ginés.

El Rodellar Climbing Festival ha contado además del encuentro con Alberto Ginés con una masterclass de rodilleras a cargo de Carlos ‘Citro’ Logroño, con la presentación del libro ‘Aupa Pou’ de los hermanos Eneko e Iker Pou y ya por la noche está previsto un concierto de rock para poner el colofón. Entre los asistentes, destacados escaladores de la competición internacional como el italiano Marcello Bombardi o el vasco Mikel Linacisoro, entre otros. Para el italiano era su primera visita a Rodellar y se mostraba encantado por la experiencia. “Había oído mucho de Rodellar, me hablaban muy bien de este lugar y tenía ganas de conocerlo. Tiene muchas rocas y sectores distintos y puedes hacer varios modelos de escalada, hay para todos los gustos”, cuenta el campeón de la Copa del Mundo en escalada de dificultad en Chamonix en 2017.

Por su parte Mikel Linacisoro, de 21 años, aterrizaba en Rodellar tras participar en la Copa del Mundo en el rocódromo de Moscú en bloque y cuerda. “Hemos terminado la competición hace dos días y ahora con más calma a escalar en roca. Rodellar es un sitio muy guay, aquí empecé a escalar con la familia en verano. Lo mejor de Rodellar es el ambiente donde vienen muchos escaladores, el buen rollo que hay aquí es lo que engancha a la gente”, señala.

Además de estos atletas por el Mascún pasaron varios cientos de personas, la mayoría españoles pero también ingleses, alemanes, italianos o como Yenki, que acudió por primera vez, japoneses: “Me gusta mucho. Todo el mundo quiere venir a escalar aquí porque hay muchas rocas de varios niveles de escalada, duras y fáciles”, cuenta este japonés.