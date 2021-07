Jorge Arcas: "Nunca olvidaré la entrada a los Campos Elíseos de París"

¿Qué pensamiento se le viene a la cabeza a un debutante en el Tour cuando entra a los Campos Elíseos de París en la última etapa?

La culminación de muchos años de trabajo y dedicación. Llegar a París, en medio de un pelotón, rodeado de los mejores ciclistas y entrar al pavé de los Campos Elíseos, es algo que nunca olvidaré. Es algo que nunca se olvida. La primera vez, sobre todo. Todas las veces es especial, pero la primera un poco más. Ojalá pueda repetir la experiencia muchas veces más porque es un momento único.

¿Cómo terminó la carrera, con más o menos fatiga de la esperada?

Estoy muy contento porque recuperé bien entre etapas y acabé con ganas de ir en bicicleta. Terminar así, con fuerza, después de 21 días de competición, es raro. Me ha motivado mucho. Quiere decir que preparé muy bien el Tour.

Desde el punto de vista individual, ¿ha cumplido el objetivo?

Sí, estoy muy satisfecho con mi Tour, muy contento. Sabía mi papel, una labor clave, junto a otros compañeros como Erviti o Cortina, para apoyar a nuestros líderes en los momentos más necesarios: en el llano, con viento, en situaciones de tensión… Creo que he podido hacerlo, apoyando en varios terrenos.

También en montaña se le ha visto en esa función. ¿Está subiendo más que nunca?

Preparé bien la montaña con el entrenador. En amateur ya iba bien para arriba, pero luego sí que es verdad que me ha tocado trabajar más en llano. Me he demostrado que puedo estar en los Alpes subiendo en un grupo de 30 ciclistas.

¿Había estado tan ligero?

Me he cuidado mucho para correr el Tour. Hay mucho trabajo invisible detrás. Pero sí puedo decir que estoy más fino que nunca.

¿Con qué momentos se queda de su Tour?

Por ejemplo, con verme en los Alpes delante ayudando a mis líderes, como en la etapa de Tignes, que aguanté con ellos hasta pie del último puerto. También con el día de Saint-Lary, rodeado de mi gente y aficionados de Sabiñánigo, Huesca y Aragón. Fue un momento inolvidable para mí.

¿Qué balance hace de la carrera de Movistar?

En varias etapas estuvimos cerca de la victoria. Con Erviti, con Valverde… También con Cortina y Enric Mas en Luz Ardiden… Enric hizo sexto en la general. Buscábamos el podio, pero hay mucho esfuerzo detrás un sexto puesto del Tour. No es nada fácil hacerlo, por mucho que se suela decir muy rápido que lo es. Enric es regular y nos dará alegrías.

¿Cree que a Enric le ha faltado dureza en la última semana para abordar ese podio, su carrera volvió a ir de menos a más?

Acabó fuerte. Tuvo dos días en los que el cuerpo no respondió a su nivel, pero lo ha dado todo. Después de tres semanas, detrás de un sexto en la general, hay mucho esfuerzo.

¿Transmite también dentro de carrera Pogacar esa sensación de invulnerabilidad y autoridad de su Tour y de su victoria?

Pocos ciclistas pueden dominar una carrera así. Cuando en los Alpes se fue y metió tres minutos a todos sus rivales, ya se vio que está por encima. A partir de aquello, la carrera pasó a estar controlada por su equipo. Los demás tenemos que seguir trabajando para que nuestros líderes lleguen a ese nivel o incluso superarlo.

¿Es batible?

Sí. Su nivel es superior, pero veremos en próximas carreras. Hay gente de mucho nivel con opciones de poderlo hacer.

Quiero preguntarle por su compañero Alejandro Valverde, baza española este sábado a medalla en los Juegos Olímpicos. Ha compartido el Tour con él. ¿Cómo ve sus opciones en Tokio?

Hacemos muy buenas migas y hemos hablado mucho de los Juegos. Alejandro está muy motivado. Hizo un Tour sin la presión de la general y eso le ha venido bien como preparación. Creo que nos dejará una gran carrera en Tokio y hará un papel muy bonito. Disfrutaremos.

¿Cree que ha corrido con el Tour con el pie levantado para llegar justo en el punto ideal a la prueba del sábado?

Ha ayudado a Enric, peleó la etapa de Andorra… Alejandro ha tenido libertad para no apretar algunas días, pensando en unos Juegos que son muy especiales para él. El recorrido le va muy bien.

¿Qué carrera espera?

Será loca. España lleva, además de Valverde, otros cuatro ciclistas con capacidad para meterse en cualquier fuga y tener opciones de victoria. Eso libera un poco a Alejandro, le quita cierta presión para, si, llegado el momento, está delante con los mejores y tiene fuerza, poder pelear por algo bonito.

¿Quiénes ve como rivales?

Los eslovenos, Pogacar y Roglic, los belgas, con Van Aert o Evenepoel… Más o menos los que todo el mundo comenta, más algún otro más discreto, como Carapaz. Creo que la victoria se la disputarán los ciclistas que han estado delante en el Tour.