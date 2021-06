Jorge Arcas: “El Tour es la carrera por la que todo ciclista lucha”

Sabiñánigo es una de las capitales europeas del ciclismo, una localidad de poderosa tradición a pedales, cuna de la QH, meca del cicloturismo como puerta del Valle de Tena, origen y final de etapas en carreras y vueltas, organizadora de una vieja clásica ahora desaparecida… Pero le faltaba algo que la vecina Biescas sí había tenido con Fernando Escartín: un ciclista profesional en el Tour de Francia.

Jorge Arcas, a sus 28 años, en su sexta temporada en el pelotón con los colores del equipo Movistar, salda esa deuda pendiente. El ‘Expreso del Serrablo’, un chico cercano a su gente, querido en su pueblo, con el que es sencillo cruzarse en los arcenes de las carreteras de la zona, subiendo al Sobremonte, a los Baños o por la antigua carretera de Jaca, debutará el próximo sábado en el Tour de Francia

Estaba en las quinielas, incluido en la preselección del equipo, pero faltaba la confirmación. ¿Lo intuía?

Tenía la incertidumbre de si iba a entrar en el ‘8’, aunque desde hace algunos días sabía que podía tener la oportunidad, me lo habían comentado. Ha habido que esperar a que se hiciera público, porque hasta entonces no sabes realmente si va a ir al Tour o no.

¿Con quién ha compartido la alegría?

Amigos, familia, mi novia... la gente que siempre apoya en el día a día y conocen bien el sacrificio que hay alrededor de un ciclista.

Ganarse una plaza en un equipo como Movistar no es nada sencillo, ¿cómo interpreta esta alineación?

Desde que entré en esta estructura, me fijaron una labor muy concreta como gregario. He ido creciendo poco a poco, descubriendo y corriendo carreras, como La Vuelta, donde el primer año me caí pero saqué un aprendizaje que me sirvió en las ediciones posteriores y lo saqué a relucir. Ahora, después de muchos años de sacrificio, me llega la oportunidad de correr un Tour de Francia, la carrera por la que todo ciclista lucha.

Un gregario tiene un rol asignado por el equipo y puede cumplirlo a la perfección, pero no lo sería sin la confianza de sus líderes. ¿La percibe en Alejandro Valverde, Enric Mas o Miguel Ángel López?

Sí, al final, si sigues ahí significa que están contentos con la labor que hago. Es una labor que trato de hacer lo mejor posible, no es tan vistosa, igual no se ve tanto en la televisión, pero acaba siendo muy importante en determinados momentos de la etapas.

¿En qué condición atlética llega al Tour? ¿Está en su mejor momento?

Sí. Desde que se estableció que podía ir al Tour, hemos estado preparándolo muy bien. Estuve en Andorra concentrado quince días en altura con el equipo y luego en el Dauphiné me encontré muy bien. Ahora llevo un par de semanas en casa, entrenando más tranquilo para llegar al Tour con frescura. Siempre existe incertidumbre de cómo irás en carrera, pero la condición es buena. Sobre todo, voy a intentar disfrutar.

¿A la hora de afrontar una carrera así, hasta qué punto puede ser una ventaja tener tan definidas sus funciones dentro del equipo?

Sí, ayuda tener claro al 100% cuál será mi papel. Lo intentaré cumplir a la perfección, y si un día tengo la oportunidad, si el desarrollo de alguna etapa lo permite, de coger una escapada, trataré de hacerlo. Aunque sé que la prioridad es proteger a mis líderes.

¿Qué le hace más ilusión de correr el Tour?

Todo lo que rodea a una carrera así: el ambiente, la atmósfera de la afición… Y también llegar al Pirineo, sobre todo a Saint Lary.

Su segunda casa, a su puerto de montaña favorito, Pla d' Adet-Porte…

Sí, tengo muchos lazos familiares con ese pueblo, mis abuelos han vivido allí, mi madre también, tenemos casa, conozco bien los puertos de la zona… Es un lugar especial.

Una pena que Sergio Samitier se haya quedado fuera…

Tenía ilusión de compartir habitación en Francia con él. Es un gran amigo, a quien conozco desde que éramos críos y con quien tengo una gran confianza. Al final no ha podido ser, pero Sergio es aún un corredor joven y con buena progresión. Tiene que estar tranquilo porque seguro que pronto estará en el Tour y le quedan aún muchos años para hacerlo muy bien allí. Seguro que tendrá la oportunidad.

Movistar va con todo su arsenal a Francia: Mas, López, Soler, Valverde, Cortina… Esta es la tendencia ahora en el Tour, los ‘súperequipos’, como Ineos, Jumbo, UAE..., sin apenas guardar nada. ¿Cómo prevé la carrera para Movistar?

El nivel será muy alto porque los equipos llevan todo lo que tienen. Hay equipazos, como los que ha nombrado. Vamos a ir día a día, afrontando las etapas con tranquilidad y leyendo la carrera para ver dónde podemos sacar premio.

¿Ha analizado ya el recorrido?

En profundidad, no. Cuando estemos ya en Francia, lo miraré más. Este año están los Alpes antes de los Pirineos, donde hay varias etapas a tener en cuenta. En el Tour, ya sabemos que no hay día tranquillo, que se corre con mucha tensión, como en la primera semana. El primer objetivo es salvar la primera semana.