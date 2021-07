Begoña García: "Tengo un papel más importante que en los Juegos de Río"

Begoña García Grau (Zaragoza, 1995) paladea su madurez deportiva. Esta temporada se proclamó campeona de liga con el Club de Campo de Madrid y ahora afronta sus segundos Juegos Olímpicos como pieza clave en los sistemas del seleccionador Adrian Lock. A Río de Janeiro 2016 llegó siendo muy joven. En Tokio, tal y como ella reconoce, tendrá un rol más importante. Conseguir medalla siempre es el objetivo, pero prefiere no hacerse, confiesa, «falsas ilusiones».

¿Está en el mejor momento de su carrera?

Este año ha sido complicado por la pandemia. La primera parte de la temporada fue difícil porque costó coger el ritmo, pero en la segunda parte me he encontrado francamente bien. Conseguimos ganar la liga con el Campo y ahora estoy con ganas de encarar otros Juegos.

¿Ve de otra forma esta cita olímpica?

En Río era de las jugadoras más jóvenes y fui con otro papel. Ahora, a estos segundos, acudo con más peso en el equipo. Me siento más importante.

¿Siente que es una de las líderes del equipo?

En general, todas hemos ganado experiencia. En los Juegos de Río, solo dos compañeras sabían lo que era participar en una Olimpiada y ahora eso ha cambiado. Todas nos sentimos importantes. Somos un bloque consolidado y no tenemos los nervios de la primera vez.

¿Qué plan ha seguido hasta viajar a Japón?

Entre el 13 y el 17, estuvimos concentradas en Madrid. Después partimos hacia Tokio, donde vamos a jugar dos partidos amistosos antes de los Juegos. Debido a la pandemia, no pudimos viajar antes. Tenemos pocos días para adaptarnos al cambio de horario.

En el Europeo, celebrado en junio, fueron cuartas. ¿Qué meta se marcan ahora?

Hacer un buen papel en los grupos y pasar a la eliminatoria. Si conseguimos ese objetivo, cada partido será una final para seguir pasando rondas. Siempre sueñas con la medalla, pero preferimos ir paso a paso para intentar llegar lo más lejos posible. No queremos hacernos falsas ilusiones.

¿A qué selecciones se miden en el grupo?

Argentina, Nueva Zelanda, Australia, China y Japón. Va a ser bastante duro.

¿A qué rivales ve más fuertes?

Holanda siempre es la más temida en hockey femenino. Después es complicado decir qué equipos llegarán a Tokio con más entidad. Apenas hemos jugado amistosos y no se sabe muy bien en qué nivel está cada selección. Argentina y Alemania también suelen estar entre las favoritas.

¿Cómo es la burbuja de Tokio?

No nos explicaron mucho sobre este aspecto hasta hace poco. No sabíamos cómo era el comedor ni la villa. Tampoco si habría muchas restricciones. En nuestra concentración vamos con mucho cuidado de no tener contactos con el exterior.

¿Viven con incertidumbre los días previos?

Algo de incertidumbre sí que hay. Las normas, como las referidas a la presencia de espectadores, están cambiando constantemente. Hasta el último momento, no hay nada cien por cien oficial; pero ya veo muy complicado otro giro en este sentido. Está todo ya muy montado y preparado.

¿De qué personas se acuerda más a las puertas de los Juegos?

Empecé a jugar a hockey por mi hermano Guillermo. Si no hubiese sido por él, no estaría aquí. Para mí es un referente. No tuvo la oportunidad de estar en unos Juegos, y lo llevaré conmigo en Tokio. También me acuerdo de mis compañeras y amigas, que son las que me aguantan.

La mayor parte de las jugadoras de la selección militan en el Club de Campo de Madrid. ¿Se ve muchos más años allí?

Este año que viene será el quinto allí. Contamos con muchas jugadoras de relevancia internacional; hay mucho nivel y eso ayuda a que seamos competitivas. Estoy muy a gusto.