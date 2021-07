Luis Enrique: "Nos vamos con un sobresaliente bajo"

Luis Enrique, seleccionador español, calificó a su equipo con un "sobresaliente bajo", tras caer en la tanda de penaltis de semifinales de la Eurocopa 2020, orgulloso del nivel de todos sus jugadores y destacando especialmente a Pedri.

"La nota es un sobresaliente bajo, sería alto si hubiéramos llegado a la final. Hace varias concentraciones hablábamos de como queríamos jugar, se lo han creído y lo han llevado a cabo de manera maravillosa. Hemos demostrado que somos un equipo y lo vamos a seguir siendo", manifestó en rueda de prensa.

Luis Enrique se deshizo en elogios hacia el nivel mostrado por Pedri en su primer gran torneo con la absoluta a sus 18 años. "Lo de Pedri en este Europeo no se lo he visto a ningún jugador de 18 años en ninguna competición. Cómo ha rendido, cómo interpreta el juego, cómo ocupa los espacios, la calidad que tiene. No he visto nada igual nunca. Es algo fuera de toda lógica".

El técnico asturiano realizó una lectura positiva desde el mal sabor de la eliminación. "No es una noche triste, hay desazón pero hay que saber ganar y perder. En cuartos estábamos muy contentos ganando a los penaltis y ahora no hay que hundirse. Llevamos sembrando desde hace mucho tiempo para ser competitivos. Éramos una de las ocho favoritas y nos vamos a casa con la tranquilidad de haber cumplido con el cometido".

Desveló Luis Enrique que Morata se dañó durante el partido y aún así pidió lanzar un penalti que acabó siendo decisivo al fallarlo. "Tenía un problema en al abductor y ha querido tirar el penalti, dice mucho de su personalidad. Ha tenido que aguantar situaciones difíciles en esta concentración y ha estado a un nivel bestial. Hoy generó desconcierto en el rival y ha marcado el gol".

Y también elogió el penalti firmado por Dani Olmo como falso nueve. "Ha estado descomunal hoy, es un jugador muy inteligente, con mucha calidad, que sabe jugar entre líneas. Hemos intentado quitar la referencia a los centrales, queríamos ser uno más en el medio campo".

"Italia tuvo difícil quitarnos el balón, crecimos como equipo, generamos superioridad y nos faltó la guinda, aprovechar las ocasiones que hemos tenido", sentenció.