Vallejo: "Zaragoza también va conmigo a los Juegos de Tokio"

Un trozo del equipo de fútbol que defenderá a España en los próximos Juegos Olímpicos es de Zaragoza. Y no un trozo cualquiera. Jesús Vallejo, el central y capitán que levantó la copa de campeones en el último Europeo sub-21, ha vuelto a ser reclamado por Luis de la Fuente, entrenador y tutor de unos chavales que aspiran a todo en Tokio.

¿Dónde se encuentra ahora mismo el capitán de la selección olímpica española?

Estoy en casa preparando la maleta para marcharme, dejando todo apañado. Mañana mismo -por hoy- viajamos a Madrid. También vamos a estar unos días entrenando en Benidorm, intentando hacer cuanto antes el equipo. A Japón iremos el día 13.

¿Cómo se ha enterado hoy -por ayer- de la citación?

Hoy ha salido la lista oficial, pero confieso que ya lo sabía…

Me lo imaginaba…

Es lógico. Me llamaron para que fuera preparándome. Hay que estar preparado, hay que ultimar hasta el mínimo detalle. Los partidos, a veces, se deciden por mínimos detalles. Por eso hay que cuidarlo todo. Además, vamos a estar mes y medio fuera de casa.

¿Cómo se encuentra de forma después de finalizar la temporada liguera?

Bien. No me he descuidado en ningún momento. Además, en los últimos días he estado entrenando en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza.

Un capitán español en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Eso está bien...

Se han portado conmigo sensacional. Me han dado todas las facilidades para entrenar en las instalaciones. Solo puedo tener apalabras de agradecimiento.

¿Qué significa esta convocatoria para usted?

Un motivo de mucha felicidad. Y también de mucha responsabilidad. Llevaba mucho tiempo esperando este momento, desde que nos clasificamos en 2019 con la sub-21. He trabajado muchísimo para conseguirlo. Me han ayudado muchas personas a llegar hasta aquí. Estoy muy feliz porque los Juegos Olímpicos es lo máximo como deportista.

Usted levantó la copa de campeones sub-21. Esa imagen ya es eterna. ¿Podría repetirse el gesto en Tokio?

Sería maravilloso. Como antes le decía, como aragonés representa mucha alegría y mucha responsabilidad. Ya celebramos el título de la selección española sub-21 en Zaragoza. El acto en el Ayuntamiento fue precioso. Ahora, tenía marcada a fuego en el calendario la cita olímpica.

La lista de la selección olímpica verdaderamente es de ensueño.

Ahora hay una mezcla de jugadores. Tenemos que terminar de hacer el equipo. Venimos muchos jugadores que ya fuimos al Europeo sub-21. Hay otros jugadores más jóvenes de la actual sub-21. También hay futbolistas que están ahora mismo con la selección absoluta.

En concreto, seis: Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzábal.

Eso es. Ya ve, el equipo es muy bueno, hay muchísima calidad. Ahora lo que tenemos que intentar es hacer piña, formar un bloque compacto cuanto antes.

¿Cómo ha sido capaz de superar tantas cribas para seguir siendo referente de esta generación?

Siempre he procurado aportar lo mejor de mí al colectivo. La competencia es muy alta. Ves entrenar al equipo en Las Rozas y te das cuenta de la enorme calidad que aglutina España. También tengo que agradecerle la confianza al seleccionador, que ha apostado siempre por mí.

Viene de hacer un gran año en el Granada.

También ha sido fundamental este hecho. He jugado muchos minutos en un equipo que ha rendido a gran nivel tanto en la Liga como en la Europe League. Es más, quizá sea mi año más completo a nivel profesional, igual desde el punto de vista individual que como colectivo. Ha sido una experiencia muy buena en Granada. Hay que valorar que hemos peleado hasta el último momento en Europa ante equipos como el Manchester United, el Nápoles, el PSV… A pesar de la covid, ha sido un año espectacular.

¿Se ve en el Real Madrid de Ancelotti?

Ahora termino la cesión en Granada. Después de los Juegos Olímpicos, vuelvo al Real Madrid. Es todo un reto para mí.

¿Conoce a Ancelotti?

No. En mi anterior etapa estuve con Benítez. Ancelotti estuvo en el Real Madrid en la temporada anterior.

¿Cómo divisa al Real Zaragoza?

Al Real Zaragoza siempre lo veo con muchísimo cariño. Aquí me hice y de aquí soy. Por supuesto, Zaragoza también va conmigo a los Juegos de Tokio.

Hemos sufrido mucho esta temporada...

Ha sido un año complicado, con un inicio flojo que ha condicionado toda la temporada. Afortunadamente, el equipo logró reaccionar tras la llegada de Jim. Se ha salvado la categoría, algo que es fundamental en el presente y futuro del club. Aunque milite en otro club, el Real Zaragoza también será mi equipo.