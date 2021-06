Carlos Mangado: "El pabellón Príncipe Felipe es un escenario fabuloso"

Se le considera un autodidacta del márquetin deportivo.

No tengo una preparación académica que me haya conducido a mi trabajo. He creado mi estilo, mi propio método.

¿Y dónde está el secreto del éxito?

En la creatividad. Si no hay imaginación y diseño, no hay nada. El producto, por encima de todo, tiene que ser creativo.

La suya es una profesión que apenas existía cuando empezó hace más de 30 años. ¿Cómo ha cambiado desde entonces?

Todo lo relacionado con la comunicación, la cercanía y la inmediatez ha cambiado. Cuando empecé hace más de 30 años no había posibilidad de ver en un ordenador lo que se hacía porque no existía ni Google. Ahora el ordenador atraviesa miles de kilómetros en un segundo.

¿Tiene algún referente?

A nivel de persona, no. Más que referentes concretos, tomo como ejemplo algunos eventos, actividades que me llaman la atención por su brillantez. La marca Red Bull hace cosas maravillosas.

¿Qué evento de los que ha organizado le hace sentirse más orgulloso?

Es muy difícil escoger, pero, si tuviese que quedarme con uno solo, sería el encierro de San Fermín que montamos con un coche de Fórmula 1 de Red Bull y un Toro Rosso. Recorrieron las calles del centro de Pamplona en 2008.

¿Y cuál ha sido su mayor decepción?

Me la llevé, precisamente, con un evento organizado en Zaragoza y Granada. Fue una prueba de ‘mountain bike indoor’ que hicimos en el pabellón Príncipe Felipe en el año 1994 con las estrellas ciclistas del momento. Los Induráin, Rominger o Berzin atrajeron a alrededor de 1.500 personas cuando esperábamos que acudiesen 10.000. El varapalo fue importante y, curiosamente, vino en Aragón.

Conociendo como conoce esta tierra, ¿qué destacaría de esta Comunidad a la hora de organizar eventos deportivos?

Este territorio es un referente para los que nos dedicamos a esto. Zaragoza y, más concretamente el pabellón Príncipe Felipe, es un escenario fabuloso, que históricamente ha sido utilizado para eventos variados de trial, baloncesto y multitud de deportes. Motorland, como circuito titular del mundial de motociclismo, también posiciona la marca Aragón.

El Gobierno de Aragón está planteando la creación de una oficina de eventos deportivos.

Pues mi más sincera enhorabuena a las personas que lo impulsen. Me encantaría que en mi Comunidad hubiese algo así.

¿En qué sector deportivo se encuentra más cómodo?

El mundo del motor me atrae mucho porque está muy vinculado al márquetin. Todo está muy pensado y medido.

Carlos Sainz dijo que no pudo negarse a acudir a un acto organizado por usted porque lo llamó hasta cien veces. ¿Tan importante es la insistencia?

Para mí, sí. Combinada con la educación, la insistencia es fundamental. No se pierde nada por llamar.

Hace cinco años que trabaja junto a la FIFA. ¿Cuál es su función en el organismo futbolístico?

Dentro del área de márquetin y patrocinio, diseño los contenidos de un máster que se imparte en distintas universidades del mundo.

¿Qué club explota mejor su imagen?

Sin duda, el Real Madrid. Desde que Florentino Pérez incorporó a José Ángel Sánchez como director general ejecutivo, el club trabaja mucho la estrategia del área de márquetin.

Usted trabajó como director de márquetin de Osasuna. ¿Qué opinión tiene sobre el proyecto de la Superliga?

Considero que es un proyecto que, antes o después, triunfará. No sé si con el nombre de Superliga u otro, pero saldrá adelante otro formato. No tiene sentido que la mayor parte de los equipos tengan presupuestos supeditados a las televisiones. Llegará un momento en el que esto cambiará. Ya pasó con la Copa de Europa cuando pasó a ser la Champions.