Carlos Mayo, campeón de España de 5.000

Carlos Mayo se ha exhibido este sábado en Getafe, logrando el título de campeón de España de 5.000 metros. El atleta aragonés completó una sobresaliente actuación y se impuso en los metros finales al gran favorito de la prueba, Mohamed Katir, tras un esprint sobresaliente. Mayo terminó la carrera con un tiempo de 14:07.01, en una cita en la que fue plata el propio Katir (14:08.53) y bronce Abdessamad Oukhelfen (14:09.68). El zaragozano se ubicó en la cabeza de carrera desde los primeros metros y, en una carrera muy táctica, se mantuvo firme en la segunda posición hasta las dos últimas vueltas, en las que se desataron las hostilidades.

El aragonés respondió con firmeza y determinación al ataque de Katir y le rebasó en los metros finales para conquistar una brillante medalla de oro. "No me esperaba ganar. Sabía que no me jugaba nada porque ya tenía el billete para los Juegos de Tokio en la prueba de 10.000. Por eso, he corrido sin presión y he logrado el triunfo en una carrera muy igualada", explicó el zaragozano tras la carrera.

"Me gustaría dedicar esto a mi entrenador, José Luis Mareca, que ha conseguido el premio al mejor entrenador y a Toni Abadía, que está en casa y a mi familia", agregó, antes de anunciar su ambición de cara a Tokio. "Hay que tener los pies en la tierra. Quiero llegar allí en mi mejor estado de forma posible. Será bueno estar enganchado y batir mi marca personal para pelear por unos puestos bonitos", subrayó.

Además, las aragonesas Laura Pintiel y Elena Guiu se colaron en la final de los 100 metros lisos. Pintiel fue sexta, mientras que Guiu terminó octava, completando ambas una notable actuación con un registro de 11,54, mejor marca personal de las dos atletas. Con este tiempo, Guiu consiguió el récord de España sub-18 y la mínima para europeo y mundial sub-20.

Juan Díaz, por su parte, concluyó décimo en la prueba de martillo, mientras que David Cartiel, atleta sub-18, no logró acceder a la final de 800 metros. Tampoco consiguieron el pase a la ronda definitiva Jorge David Latorre, Noe Larroy e Iván Manceñido, los tres representantes aragoneses de la prueba de 1.500.