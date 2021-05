Cuatro medallas más para Aragón en la segunda jornada del Nacional de Carreras por Montaña

Virginia Pérez volvió a ser protagonista dentro de la delegación aragonesa en el Campeonato de España de carreras por montaña que se ha desarrollado a lo largo del fin de semana dentro de la Magina Sky Race, prueba que tiene como escenario el Parque Natural de Magina en Jaén. Si el sábado se había adjudicado el kilómetro vertical estableciendo un nuevo récord, este domingo ha logrado la medalla de bronce absoluta en la prueba de línea dentro de una jornada en la que los atletas de la Comunidad obtuvieron otras tres preseas, lo que hace cerrar el fin de semana con una cosecha total de ocho metales. La atleta natural de Guadalajara, pero afincada en Villanúa, marcó un tiempo de 3:07:05 sobre un recorrido de 28 kilómetros y 2.250 metros de desnivel acumulado en el que dominó Ohiana Kortazar (3:06:22) y en la que fue plata la también vasca Maite Maiora (3:06:39). En el cuadro masculino el triunfo fue para Manuel Merillas (2:34:19). El castellanoleonés logró así un doblete.

El mejor aragonés masculino fue Daniel Osanz, tercero absoluto y campeón sub 23 en el kilómetro vertical, que un día después con un cronómetro de 2:47:51 fue 17º en la general y bronce en la sub 23. “Poco me quedaba hoy en el depósito después del esfuerzo de ayer, pero estoy seguro de que he gastado hasta lo último que tenía”, afirmó. Al mismo cajón del podio subió en veteranos A Carlos Ciprés (2:52:40), que el sábado había sido plata.

En las categorías de promoción, en las que se corría sobre una distancia de 12 kilómetros, la juvenil Carrodilla Cabestre, que ya había sido tercera en el inicio de la Copa de España, fue segunda (1:23:36). Mientras, entre la representación masculina Álvaro Osanz, reciente bronce en el Nacional sub 20 de trail, llegó a la meta séptimo (1:10:52).

El Campeonato de España ha contado en la presente edición con la particularidad de ser la primera vez en la que las dos pruebas, el kilómetro vertical y la de línea, se disputan en un mismo fin de semana. El primer día tomaron la salida 450 corredores y apenas 24 horas después lo volvieron a hacer 417.

La Federación Aragonesa de Montañismo ha participado con 20 corredores, entre los once sénior de la selección aragonesa y los miembros del Grupo de Tecnificación de Carreras por Montaña (GTACAM), que reúne a los participantes en las categorías juveniles.

Además de Pérez y Ciprés, y excluyendo a Osanz, que no forma parte del equipo, dentro de la selección formaron Albert Ferrer, en kilómetro vertical, y Alberto Lasobras, Javier Robres, Sergio Coll, Sergio Serrano, Paula Mata y Marina Burgués, en carrera en línea. Javier Barea tomó la salida ambas pruebas.

Con el GTACAM también han competido en Jaén en la categoría juvenil Candela Pascual, Inés González, Aníbal Navarro, Alejandro Garulo, Álvaro Osanz y Javier Vives. Daniel Puyuelo, en la categoría junior (19-20 años) y Javier Cabestre, en la subcategoría promesas (21-23 años) de la competición sénior.