Final feliz desde Alemania para el zaragozano al que le robaron la bici: "Vuelvo a disfrutar de cada pedalada"

El joven ciclista zaragozano Gorka Reina ha vivido dos semanas con más subidas y bajadas que las rutas que está acostumbrado a recorrer con su bicicleta de montaña.

Ha pasado de la ilusión por competir en una carrera internacional a la desolación de tener que abandonarla a mitad porque le robaron su bicicleta, tener que afrontar la deuda pendiente para terminar de pagarla y, de nuevo, recuperar el optimismo gracias al apoyo recibido en estos días.

Hace 15 días se encontraba en Igualada (Barcelona) donde acudió para participar en una prueba internacional de su especialidad, llamada Volcat. Cuatro días de duro recorrido de 194 kilómetros, a los que fue con el brazo todavía vendado tras una lesión en el radio en febrero, pero que no pudo completar porque el segundo día le robaron la bicicleta de la furgoneta donde la guardaba. Allí empezó su periplo poniendo una denuncia y publicando un video en las redes sociales para pedir ayuda para encontrarla donde hablaba con sinceridad de que le habían robado "su sueño".

3.250 euros recaudados y bicicleta nueva

Su club ciclista, el Sock Data Bike Team, inició una campaña de recogida de fondos en internet para que pudiera cubrir la deuda pendiente. Su llamamiento tuvo tanto eco, en las redes sociales y en los medios de comunicación, que ha logrado recaudar 3.250 euros, lo suficiente para pagar el dinero que debe de la bici robada. "Los primeros días fue brutal. Se llegó a 3.000 euros en tres días", cuentan desde el club ciclista zaragozano. La solidaridad llegó con un goteo de aportaciones que agradecen. El broche de oro ha sido que una marca de bicicletas le ha prestado una para que siga entrenando esta temporada.

"Yo aún sigo sin creerme que me robaran mi bicicleta, me acuerdo del momento en que entré en la furgoneta y no la vi"

El final todavía no es del todo feliz porque sigue sin aparecer su bicicleta y si quiere seguir entrenando el año que viene tendrá que volver a ahorrar para comprar otra. Le había costado 4.800 euros que este trabajador del sector del metal iba pagando a plazos. "Yo aún sigo sin creerme que me robaran mi bicicleta, me acuerdo del momento en que entré en la furgoneta y no la vi", ha recordado, el joven de 23 años.

Gorka Reina, en la bicicleta que le ha prestado la marca Canyon. Heraldo.es

Pese a ello, ha vuelto a recuperar la ilusión porque este jueves por la tarde ya se subió a la que le ha prestado el fabricante alemán Canyon. Sin perder tiempo. Fue recibirla y probarla. Así, de la rabia inicial ha pasado al agradecimiento por el apoyo que ha recibido. "Ha sido muy grande, de gente de mi entorno, ciclistas profesionales (Roberto Bou, Alberto Contador, Patxi Día...) que, en que se enteraron de lo sucedido no dudaron en buscar solución y compartir en sus redes sociales".

Volver a competir

Todo lo ve diferente ahora que se ha subido a la bicicleta, después de la sorpresa inicial. "No me esperaba una respuesta de una gran marca como Canyon, la verdad que al principio me quedé sin palabras", pero un día después de haberla probado empieza a verlo todo con más optimismo. "Vuelvo a sonreír, a disfrutar de cada pedalada, de poder pensar que puedo competir de nuevo y estar más cerca de poder llegar a ser profesional del MTB", ha asegurado, avivando su sueño de llegar lo más alto que pueda en las competiciones con 'mountain bike' en las que participa. Lleva desde los 16 años empeñado en conseguirlo, pese a que casi tuvo que abandonar tras dos operaciones de rodilla.

Ese esfuerzo personal fue una de las razones que impulsó al fabricante alemán a fijarse en el joven zaragozano. Desde la marca han contado que leyeron en las redes sociales acerca de la trayectoria de Gorka, de las trabas que tuvo que superar "para volver a montar en bicicleta después de su lesión en el brazo, del esfuerzo para poder comprar una bici y de cómo en un momento, todo se te esfuma".

"Piensas en si te pasara a ti, lo que significa montar en bici, amigos, aire libre, diversión... Y fue algo que surgió, ¿por qué no ayudarle a volver a sentir todo esto?", han añadido desde el fabricante, que cuenta con una gran difusión en internet. "Esta historia nos ha hecho ver la cantidad de gente que se ha volcado con Gorka, lo que le aprecian y lo que él siente y transmite montando en bici, si podemos ayudarle una temporada hasta que pueda comprar una bici, ¿qué motivo hay para no hacerlo?", han añadido. La cara de alegría de Gorka lo dice todo.