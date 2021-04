Se llevan su bicicleta en medio de una carrera: "Me robaron mi sueño"

El zaragozano Gorka Reina tiene 23 años y desde los 16 comenzó a dedicar cada vez más su tiempo libre a su bicicleta. A los 17 años le operaron de las dos rodillas y le dijeron que no volvería a subirse a ella, pero su empeño le llevó a recuperarse y a terminar compitiendo consiguiendo algunos títulos en pruebas de resistencia XCM, de 'bike maratón'

La última cita tuvo lugar el pasado puente de Semana Santa en Igualada (Barcelona), una prueba internacional, llamada Volcat, a la que llegó no sin dificultad porque el 2 de febrero tuvo una caída con rotura de radio y participó con el brazo todavía vendado. Pero no se rindió y estaba listo para afrontar cuatro días de duro recorrido con 194 kilómetros y 4.900 metros de ascensión entre senderos en la montaña.

Parte de la motivación venía porque hacía seis meses que se había comprado una bicicleta nueva, que iba pagando a plazos con lo que iba ahorrando de su sueldo en una empresa del metal, después de dar parte a sus padres, con los que vive.

Gorka Reina, zaragozano de 23 años, se ha repuesto de varias operaciones de rodilla para cumplir su sueño de competir profesionalmente, pero no ha podido con el último reto tras quedarse sin bici.

"Llevaba dos días compitiendo y el segundo día al acabar guardé la bici en la furgoneta y me fui a comer. Cuando volví me di cuenta de que no estaba, se la habían llevado", recuerda, todavía con impotencia. Puso una denuncia en los Mossos d'Esquadra, que le dijeron que los ladrones "igual ya la tenían vendida", antes incluso de robarla. "Todos los años roban alguna en la carrera", comenta.

"No solo me robó mi bicicleta, sino que me quitó mi ilusión y la posibilidad de terminar mi reto. Me robaron mi sueño"

El robo le dejó tan afectado que no pudo continuar la competición, aunque le dejaban otra bicicleta. Ahora cuenta su experiencia en un vídeo que ha difundido por las redes sociales para intentar encontrarla. "No solo me robó mi bicicleta, sino que me quitó mi ilusión y la posibilidad de terminar mi reto. Me robaron mi sueño y la posibilidad de tener otra bicicleta, ya que todavía la estoy pagando a plazos. Solo tenía seis meses. No sé cómo voy a seguir compitiendo", relata en la grabación en la que aparece con su equipación deportiva.

Ahora sigue abonando las cuotas, pero sin bicicleta nueva. Su precio es de unos 4.800 euros. En el vídeo incluye el modelo y número de serie, una Super Caliber 9.8 (wtu041ct0191r) y pide ayuda para encontrarla, sin rendirse. "Sé que es difícil, pero no imposible", afirma.

Sin embargo, desde su club ciclista, sus compañeros del Sock Data Bike Team de Zaragoza, conscientes de que es "prácticamente imposible" que aparezca, han dado un paso más y han lanzado una campaña en Facebook para recaudar el dinero que le falta para terminara de pagarla. Desde el club definen a Gorka como "un chaval luchador y trabajador, que invierte lo que gana en ayudar a su familia principalmente, y después, en su pasión, que es la bicicleta".

Desde el club lamentan que "los amigos de lo ajeno han puesto en peligro el sueño de este chaval que simplemente es entrenar y competir para superarse a sí mismo cada día". Si finalmente apareciera la bicicleta, el dinero se donaría a una ONG.