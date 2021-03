De pesar 142 kilos a correr retos solidarios extremos: así es la historia de Jesús Nuño

"Yo pesaba 142 kilos, sufrí un ataque al corazón y estuve muerto durante más de un minuto. Ese día cambié mi vida". El testimonio de Jesús Nuño, zaragozano de 44 años, sobrecoge por su impacto pero especialmente por su día a día actual. Ahora, superado su sobrepeso y con nuevos hábitos de alimentación y vida, es un reclamo para múltiples restos solidarios extremos. De escalar 12 veces seguidas el Moncayo para recaudar fondos para el alzheimer a subir 80.000 escaleras y recorrer 126 kilómetros para luchar contra la Piel de Mariposa, una enfermedad de las denominadas raras o poco comunes.

"El primer año perdí más de 40 kilos, me lo tomé muy en serio porque el corazón me dio un aviso definitivo. Modifiqué mis hábitos de vida, de alimentación, bebidas...", relata. Pero Jesús fue un paso más allá, no solo empezó a alimentarse mejor y a llevar mejores hábitos: comenzó a correr. "Soy un poco cabezota, me gustan los retos y empecé a lo grande. Mi primera carrera popular fue una maratón y mi primer triatlón fue un ironman. A partir de ahí, le he ido cogiendo el gusto a la ultradistancia", explica.

Para él, correr no es una afición, es una forma de vida, su modo de expresarse. "Yo no corro carreras, corro retos y experiencias. Es una forma de ser en la que por suerte, cuento con el apoyo de mi mujer y mi hija", señala. En plena cuarentena, Jesús se hizo viral tras completar en el pasillo de su casa una maratón. "Creo que es lo más duro que he hecho nunca", asegura un hombre que ya ha completado más de 47 maratones, seis ultratrails de más de 100 kilómetros, seis Trans Montesblancos, cuatro Moncayo Trail Barranco de Horcajuelo... "Sé que lo que yo hago tampoco es sano, no es bueno y, evidentemente, no lo puede hacer cualquiera. Pero esta es mi vida ahora", admite.

En este contexto, después de su viral maratón en el pasillo, a Jesús le empezaron a llamar de diferentes asociaciones solidarias para completar retos extremos. En septiembre, entró en el salón de la fama de la plataforma Everesting tras acumular 8.856 metros de desnivel positivo ascendiendo el Moncayo varias veces. El objetivo era recaudar fondos a favor de la asociación Faral-Alzheimer Aragón y consiguió más de 4.600 euros.

Su próximo reto será correr ininterrumpidamente 126 kilómetros y cerca de 80.000 escaleras acumuladas en un recorrido de 307 vueltas en el entorno de las escaleras del Batallador, en el Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza. "Es un reto para ayudar y visibilizar una enfermedad rara que se llama Piel de Mariposa a través de la ONG Debra", explica. "Un vecino me contó la historia y terminé llorando al escucharla, es gente que no puede abrazar a sus hijos por su problema de piel", cuenta. "Serán 307 vueltas por los 307 familias afectadas de la asociación", subraya.

Jesús ya ha solicitado los permisos necesarios para correr por la noche, ya que tiene previsto que el reto le cueste en torno a 26 o 28 horas el día 29 de mayo. "Lo más complicado va a ser la mentalización porque pasar 307 veces por el mismo sitio se hace duro, pero tengo la cabeza muy dura", afirma. En el plano físico, su preparación va a ser de siete semanas, con sesiones diarias, en ocasiones dobles. "Cada siete días, la idea es completar 110 kilómetros de carrera, 30.000 escaleras y mil sentadillas", comenta.

Tras las 80.000 escaleras, en agosto ya tiene señalado otro reto en Añón de Moncayo a favor del cáncer infantil. "Será un recorrido circular de 20 kilómetros con varios participantes a ver quién es capaz de dar más vueltas en 24 horas ininterrumpidas", asegura, al tiempo que abre la puerta a más retos a favor de diferentes causas. "Si alguien me propone un reto interesante y a favor de una buena causa, yo estaré ahí", promete. "Yo no soy ejemplo de nada, no soy nadie. Mi objetivo es que la gente se levante del sofá y apueste por una vida activa, lejos del sendentarismo, que es tan peligroso y perjudicial", concluye.