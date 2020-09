Un zaragozano culmina un 'everesting' en el Moncayo

Jesús Nuño Chen ha entrado en el salón de la fama de la plataforma “Everesting” tras acumular 8.856 metros de desnivel positivo ascendiendo el Moncayo varias veces. El reto consistía, durante los pasados días 25 y 26, en subir la montaña aragonesa el número de veces necesario para reproducir una escalada al mítico Everest, la montaña más alta del planeta situada en Nepal con 8.848 metros. El objetivo era recaudar fondos a favor de la asociación Faral-Alzheimer Aragón.

Con 92 kilómetros de ascensión, según ha certificado la promotora del reto, el zaragozano ha conseguido la homologación de su aventura pese a las dudas causadas por el cambio de recorrido debido al mal tiempo. Jesús ha recibido validez a su proeza. Nuño había previsto que la lluvia podía acompañarle durante el recorrido, según comentó a Heraldo.es, pero no esperaba tener que enfrentarse a vientos de entre 80 y 100 kilómetros por hora, nevadas y temperaturas de 15 a 20 grados bajo cero de sensación térmica. Para poder soportar las inclemencias del tiempo "me he cambiado de ropa más de seis veces para entrar en calor y hemos tomado muchos caldos calientes", explica. "En muchos momentos pensaba que no podía más, porque yo nunca he hecho nada tan duro", ha confesado el corredor aficionado, que lleva numerosas maratones y pruebas en la montaña a la espalda, tras completar una ruta alternativa.

Jesús Nuño, corredor habitual, se había fijado este objetivo con fines benéficos. A su padre le diagnosticaron hace poco tiempo la enfermedad de Alzheimer y ha sido uno de los motores para poner en marcha este reto, cuyo objetivo principal es visibilizar la enfermedad de la que el pasado lunes se celebró el día mundial. El campo base lo tenían instalado en el Santuario del Moncayo.

El deportista pertenece al club Añón Actividades Deportivas de la misma localidad y cada año organizan alguna para ayudar a una asociación no lucrativa. Tienen en marcha la prueba 52X52 en el Moncayo que consiste en intentar hacer 52 ascensiones en 52 semanas y que para recaudar fondos, quienes participan en la iniciativa, cada vez que suben al Moncayo donan un euro.

El deportista aficionado empezó a correr debido a un ataque de arritmias en 2004, cuando llegó a pesar 142 kilos. A raíz de aquello comenzó a correr maratón y después pruebas en la montaña. Desde entonces ha participado en más de 46 maratones y múltiples carreras de todo tipo.