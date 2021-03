La DGA publicará próximamente una aclaración para permitir, expresamente, que los menores de 16 años puedan ir acompañados de una persona a los partidos de deporte base. Concretamente, va a especificar que los padres, madres o tutores legales de estos menores sean considerados “acompañantes” y no “público”, con objeto de resolver las controversias sobre la presencia de espectadores en este tipo de eventos.

Las competiciones de deporte base se reanudaron hace ya tres semanas, pero las regulaciones de aforo, que se rigen por esa orden publicada el 20 de febrero en el BOA, dan pie a distintas lecturas. El texto dice que los menores “pueden ir acompañados por razones de edad u otra circunstancia que lo exija”, condición que ha tenido que ser revisada porque cada centro la venía interpretando a su manera.

Algunos clubes, como es el caso de Miralbueno El Olivar, Santo Domingo Juventud o El Oliver, sí están permitiendo el acceso de una persona por cada menor. Otros, por contra, niegan el acceso de los padres o únicamente permiten la entrada a los responsables del equipo local, lo que ha derivado en numerosas quejas de quienes se sienten “discriminados”.

Estos padres denuncian que haya diferencias en función del recinto en el que se jueguen los partidos e incluso lamentan haber tenido que pagar entradas de entre seis y nueve euros para poder acceder a alguna de esas instalaciones. Las redes sociales han recogido testimonios que denuncian situaciones de este estilo en Stadium Casablanca, algo que desde al club niegan rotundamente, asegurando que nunca han cobrado entrada a los visitantes porque todos los partidos se juegan a puerta cerrada.

“Esta mentira surgió de un padre de un jugador visitante que, al ver que uno de nuestros socios accedía a las instalaciones para hacer uso de ellas, pensó que a él se le iba a permitir presenciar el partido. Se puede venir a celebrar un cumpleaños, por ejemplo, pero no se puede presenciar los partidos”, sostienen fuentes del Stadium Casablanca, instalación que dispone de su particular protocolo.

“Stadium Casablanca no es solo un campo de fútbol y, por tanto, mantiene la opción para sus abonados de que puedan entrar a las instalaciones con acompañantes, familiares o amigos pagando la correspondiente entrada. Este acceso no tiene nada que ver con presenciar un partido de fútbol porque se disputan a puerta cerrada. No pueden verlos ni los abonados, ni los no abonados”, completan desde un centro que a partir de ahora, con la aclaración que próximamente publicará la DGA, cambiará su forma de proceder para ajustarse a la normativa.

Otras instalaciones, como las canchas de Miralbueno El Olivar, donde los padres de los jugadores locales ya venían presenciando los partidos, podrán incrementar el aforo hasta un máximo del 30% para dar cabida a los visitantes. Manuel Fumanal, delegado de la sección de baloncesto, explica que este avance se podrá acometer en las competiciones de Juegos Escolares pero no en las federadas, puesto que el protocolo de la Federación Aragonesa de Baloncesto restringe explícitamente el acceso de público a los partidos de base.