Sábado por la mañana en casa de los Pardo Muñoz. Mientras el padre, José Luis, lleva a su hijo Álvaro desde Alagón a El Olivar, sus abuelos Rogelio y Dinonisia repasan en Teruel las lecciones que sus nietos le dieron la noche anterior para conectarse a Twitch, la plataforma de 'streaming' en la que seguirán el esperado debut de Álvaro con el equipo Infantil de baloncesto. En Alagón, se han quedado haciendo la comida María Teresa y Rodrigo, la madre y el hermano del jugador.

Las restricciones de aforo por la pandemia solo permiten que el padre del chaval pueda acceder al pabellón donde se disputará el partido. Sin embargo, el resto de la familia Pardo Muñoz verá también las primeras canastas de la temporada del chaval. Las vieron, de hecho, en Twitch, a través del ordenador y del teléfono móvil. "Aunque no podamos estar en el pabellón animándole, seguirle desde casa como si estuviéramos allí nos parece increíble. Es la primera vez que veo a mi nieto desde Navidad y lo cierto es que es muy emocionante", relata Rogelio Muñoz, el orgulloso abuelo de Álvaro.

"Aunque lo que más queremos es darle, por fin, un gran abrazo, esto nos acerca un poquito a él", añade emocionado. "Fue el propio Álvaro, con su hermano Rodrigo, los que enseñaron el día anterior sus abuelos a conectarse al ordenador para seguir el partido. A sus 80 años, Rogelio no le tiene miedo a la tecnología. Es un valiente que hace 50 o 60 kilómetros diarios de bicicleta y que tiene mucho orgullo de que sus nietos sean deportistas", relata José Luis, el padre.

En Alagón, la madre y el hermano de Álvaro también siguieron por Internet el estreno del Infantil de El Olivar. Se conectaron, además, varios amigos del pueblo y su tío José Ramón llegó a ver los minutos finales. Fue el acontecimiento del fin de semana en la familia. "Me hizo muy feliz saber que mis abuelos me estaban viendo a través del ordenador. Me han dicho que nos animaron mucho, igual que mi madre, mi hermano y algunos amigos del pueblo que también vieron el partido por 'streaming'. A Vicente, mi otro abuelo que está en una residencia en Zaragoza, le llamé cuando terminé para decirle el resultado", explica el propio Álvaro.

Como en los Pardo Muñoz, la iniciativa de El Olivar tuvo una fenomenal acogida entre los familiares de los chavales que no pudieron ver en directo el estreno de la temporada. "Son padres y madres voluntarios los que graban los partidos. Les dimos unos días antes unas pequeñas instrucciones para utilizar el programa y compramos unos trípodes para que la imagen fuera estable. Hemos cubierto sin problemas el cupo para todos los equipos y estamos contentos de poder acercar así los partidos a sus familiares", señala Manuel Fumanal, delegado de la sección de baloncesto de El Olivar. "Las instrucciones para ver los encuentros son muy sencillas. Incluso si tu televisión es Smart TV puedes verlo en pantalla grande. Es un lujo y una medida muy acertada en esta situación", describe Rubén Llorente, padre de tres jugadores del club. "A los chavales, además, les encanta verse después en la tele y repasar los partidos", agrega José Luis Supervía, padre de Izan, otro de los chavales de la cantera de basket de El Olivar.

Luis Prada festeja las canastas de su hijo en el equipo Junior de El Olivar. Heraldo.es

La iniciativa es una forma de reinventarse en tiempos de pabellones cerrados y aforos reducidos. En Helios, por ejemplo, crearon un canal de Youtube para retransmitir los tres días de competición del I Open Absoluto de Aragón de Invierno de Natación. Los vídeos, con más de tres horas de contenido, superan las mil reproducciones. "Funcionó muy bien, de forma muy estable y con una gran acogida entre los padres. Si podemos repetiremos para acercar la natación a aquellos que querrían estar en la piscina y no pueden", afirma Claudia Esteban, responsable de la sección de natación de Helios.

También en La Salle Montemolín han comenzado a emitir partidos a través de Twitch. Se estrenaron con el equipo de categoría Autonómica de fútbol sala. "Con una buena tarifa de datos, un trípode y la batería cargada, es suficiente para poder emitir. Solo tienes que crearte una cuenta en Twitch y ya puedes retransmitir. Es bastante sencillo y lo haremos hasta el final de temporada. Es una bonita solución para que los familiares y amigos puedan entretenerse y ver los partidos", explica Carlos Soler, responsable de redes sociales del colegio. "Además, nos sirve para repasar internamente los partidos la semana de después y analizar alguna jugada durante los entrenamientos", añade Guillermo Del Río, uno de los puntales del equipo.

También en Dominicos han apostado por este sistema para acercar los partidos a las familias. "Lo hacemos de una manera interna y restringida para los padres con un código interno. Son menores y es un tema que tenemos controlado para ver quién puede acceder", señala Carlos Langarita, responsable covid del Balonmano Dominicos. "Evidentemente no es lo mismo que verles en directo, pero de momento nos conformamos. Es una forma de estar más cerca de ellos", agrega Belén Bordonaba, madre de Jezabel, jugadora del equipo Infantil. "Se sufre más viéndolo por la tele que en directo. Somos los propios padres los que grabamos algunos de los encuentros y luego podemos acceder a ellos a través de un código", completa Nacho Val, padre de dos jugadores del equipo. Con las gradas vacías o en aforos mínimos, Internet es el nuevo aliado para seguir de cerca el deporte base y aficionado en Aragón.