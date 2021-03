Haaland echa al Sevilla de la Champions

Si en el partido de ida en el Sánchez Pizjuán se pierde 2-3 y en el de vuelta, después de acosar y someter durante más de media hora al Borussia Dortmund sin encontrar el gol Haaland no perdona en la primera llegada del Borussia Dortmund, la remontada que tan complicada estaba ya para el Sevilla no podía ser más que una utopía. Aunque el Sevilla se quedó a un gol de forzar la prórroga (2-2), el delantero noruego, quién si no, se encargó de destrozar en el minuto 35 el sueño del Sevilla tras un robo en la zona de creación visitante que el máximo goleador de la Champions, letal en los dos encuentros de la eliminatoria, culminó tras una gran asistencia de Reus.

Autor de sendos dobletes en ambos encuentros del cruce, Haaland cerró los octavos de final con diez goles en seis partidos, tras marcar también de penalti, después de fallar un primer lanzamiento por haberse adelantado Bono, y de haber logrado antes un golazo anulado por el VAR por una infracción previa de Koundé sobre el imparable ariete nórdico. Indiscutible protagonista en lo que se lleva de Champions, el codiciado Haaland, que potencia aún más el interés del Real Madrid y el Barça tras otra demostración de voracidad y pegada, despidió al vigente campeón de la Europa League de la máxima competición continental y llevó a un equipo aguerrido pero de nivel medio a los cuartos de final.

De nada sirvieron el entusiasmo, la agresividad, la valentía y el buen fútbol que desplegó hasta que apareció Haaland el Sevilla, que se presentó en el estadio del Dortmund en su peor momento de la temporada, con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos y cayó con todos los honores antes un rival relanzado por un atacante genial y en estado de gracia. El artillero noruego se ha acostumbrado a sumar de dos en dos, ya que también firmó un doblete el sábado ante el Bayern de Múnich y, aunque tuviese que ser sustituido tres días antes por molestias en el talón, tampoco faltó a su cita en un partido en el que él solo rompió antes de tiempo la ilusión hispalense, que llegó sin embargo hasta la última jugada del partido gracias al empate de En-Nesyri en el minuto 96.

Mereció al menos un tanto el Sevilla durante esa primera media hora primorosa del equipo de Julen Lopetegui, que borró del campo a los alemanes, con una ambición y una incansable presión a la que solo le faltó coronar con un gol, lo que ya era mucho después de verse obligado a marcar al menos dos por haberse colocado al borde del abismo en el Pizjuán. Dando por hecho que, gracias a Haaland, el Borussia Dortmund siempre logra batir la portería contraria, la efectividad del Sevilla era imprescindible para no decir adiós a Europa, pero le faltó puntería. En ilusión y sacrificio no se le pudo reprochar nada al Sevilla, pero el conjunto andaluz no tuvo suerte en el remate, con el Dortmund acogotado ante el juego y la actitud ofensiva de los visitantes. Y cuando el Dortmund estaba dando las gracias por salvarse casi de milagro por no irse al descanso por debajo en el marcador, se produjo ese decisiva recuperación de Delaney en campo sevillista para que el veterano Reus exhibiese su clase y remachase Haaland, que hasta ese momento era un islote arriba y estaba solo a expensas de los pelotazos de sus compañeros a tierra de nadie.

Sin embargo, por muy bien que se juegue, se insista y se encierre al rival, en muchas ocasiones con nueve jugadores, aparte del portero, por detrás del balón, si no hay pegada y la pelota choca contra un muro, a veces surge la crueldad del fútbol por un error en el pase y así ocurrió cuando Haaland se encargó de certificar el billete germano a cuartos. Quedó ahí enormemente tocado el Sevilla, aunque, pese a encontrarse con un segundo tanto con demasiado suspense, el orgulloso equipo andaluz nunca se rindió. La eliminatoria la podía haber dado por perdida incluso cuando En-Nesyri redujo diferencias, pero el incansable Sevilla no dejó de intentarlo hasta el final e incluso obligó al Dortmund a acabar encerrado en su área pidiendo la hora.

Ficha técnica

Borussia Dortmundi: Hitz; Morey (Meunier, min.90), Emre Can, Hummels, Schulz (Zagadou, min.89); Dahoud, Delaney, Bellingham; Hazard (Passlack, min.67), Haaland y Reus.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Óscar (Óliver Torres, min.79), Fernando (Rakitic, min.86), Jordán (Papu Gómez, min.60); Suso (Munir, min.86), En-Nesyri y Ocampos (De Jong, min.60).

Goles: 1 - 0, min.35, Haaland. 2 - 0, min.54, Haaland, de penalti. 2 - 1, min.68, En-Nesyri, de penalti. 2 - 2, min. 96: En-Nesyri.

Árbitro: Cüneyt Çakir (TUR). Amonestó con tarjeta amarilla a Morey (min.20), Haaland (min.55) y Emre Can (min.67) en el Borussia Dortmund; y a Acuña (min.40), Koundé (min.51), Joan Jordán (min.55), Óscar (min.71), Fernando (min.76) y Diego Carlos (min.77) en el Sevilla.

Estadio: Signal Iduna Park.