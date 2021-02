Los veteranos de la jabalina, el martillo y el disco lanzan en Barbastro

Las pistas de atletismo de Barbastro han dado este fin de semana la bienvenida a la competición oficial acogiendo el Campeonato de España de Lanzamientos de invierno en las categorías de Master 35 en adelante que reúne hasta el domingo a un centenar de veteranos atletas que a pesar de la edad no renuncian a seguir practicando deporte y compitiendo. Es el caso del decano de la competición, el vasco Javier Ibarrondo que con 87 años paseó sobre la jaula su título de Campeón de Europa conseguido el pasado año con un lanzamiento de disco de 21,65 metros. Su secreto es "practicar un poco todos los días cuando tienes un rato libre que no es fácil porque canto en un coro, tengo una huerta y sobre todo tengo una familia”. El campeón vasco ya participó el año pasado en un torneo similar en Monzón y no ha dudado en apuntarse a la competición de Barbastro. “No tenemos muchas oportunidades de participar y hay que aprovechar estas citas a pesar de que están unos kilómetros fuera de casa”, afirma este lanzador que ya ha pasado la covid-19.

La competición también reúne a grandes nombres como el campeón local David Ruiz o el ex olímpico Álvaro Burrel, decatleta en Barcelona 92, que sobrepaso los 39 metros en lanzamiento de disco en M 50 esta mañana. Así como los barbastrenses José María Lacoma y José María Valero en jabalina. Junto a ellos atletas llegados de varias comunidades autónomas, incluido de Canarias. Otro de los ilustres eso Domingo Sánchez, una institución del lanzamiento de disco con casi 50 años compitiendo e imagen del Campeonato de Europa de Barcelona 2010. Con sus 63 años tiene el récord del campeonato con 45,56 de disco de un kilo. “Están los mejores atletas de la categoría máster. Para poder venir tenían que haber hecho una marca mínima bastante exigente y sólo pueden participar 36 atletas por disciplina”, explica Fernando Marquina, coordinador de atletas veteranos de la Federación Española de Atletismo.

Este tipo de campeonatos son muy populares entre los atletas veteranos pero el de Barbastro cuenta con una participación mayor que los cuatro anteriores. “La sociedad es más sana, se cuida más y los atletas no terminan su carrera deportiva a los 30 años. Ahora mismo tenemos atletas federados con 95 años y están estupendos. En Madrid tenemos el caso de Manuel Alonso Domingo que va a cumplir 85 años y tratará de batir varios récords del mundo en medio fondo”, detalla Marquina.

Para Barbastro este campeonato ha sido una auténtica celebración deportiva. “Había ganas de competir. La gente tiene ganas de moverse y contar con un Campeonato de España es una buena escusa. Para Barbastro es un orgullo tremendo porque con este campeonato se estrenan las pistas y además en el año en que el Club Atletismo Barbastro cumple 40 años”, afirmaba satisfecho el presidente del club local, Juan Diego Garzón.

La Federación Española de Atletismo fue la que apostó por estas pistas para acoger el campeonato. “El año pasado queríamos hacer un campeonato de Aragón y por el coronavirus no se pudo realizar. Estamos encantados de acoger este campeonato al igual que los participantes. Están muy sorprendidos por las instalaciones. La pena es no poder tener público”, señalaba el alcalde y ex presidente del Club Atletismo Barbastro, Fernando Torres, quien valoraba “la cierta alegría que van a dar estos atletas a la hostelería local”.

Inés Venero, bronce en el Nacional absoluto

A la vez que en Barbastro, en Montijo (Badajoz) se celebró este sábado el IX Campeonato de España de lanzamientos largos de invierno absoluto. En él, Inés Venero, del Alcampo Scorpio 71, club que finalizó en la clasificación general cuarto, obtuvo el bronce en disco con una mejor marca de 47,70 metros. Además, dentro de la representación aragonesa, también en disco Javier Rodríguez fue quinto (57,02 metros), mientras que en martillo Natalia Sánchez rozó la medalla al ser cuarta (60,26 metros). En jabalina, Vicente Calvo concluyó noveno en lo que era su regreso a la competición tras superar una lesión (53,21 metros) y Enya Carretero firmó un mejor lanzamiento de 46,28 metros que la aupó hasta la sexta plaza.