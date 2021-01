El running, refugio seguro para deportistas en tiempos de covid

En los últimos meses, los modos de practicar deporte han cambiado radicalmente. Desde el confinamiento de marzo, el deportista popular, el aficionado, busca refugio en aquellas disciplinas que cumplan dos parámetros principales: que se puedan practicar al aire libre y que sean seguras, con un riesgo mínimo de contagio. Hay un deporte que cumple las dos y que, por eso, en los últimos meses ha visto como su número de practicantes crecía exponencialmente: el running. En Aragón, así como en el resto del país, la cantidad de corredores populares que se han calzado las zapatillas en los últimos meses ha aumentado notablemente con respecto al año anterior.

La cifra creció especialmente en mayo, el mes en el que se levantaron las primeras restricciones domiciliarias, habilitando pequeñas franjas de salidas al aire libre. De hecho, según los datos de la aplicación Strava, que mide registros deportivos de usuarios aficionados y profesionales, las actividades exteriores como el running aumentaron hasta exceder en un 51% a los cálculos previstos para un mes de mayo normal. "Durante este año hemos sumado nuevos atletas constantemente, ha sido una tónica habitual", explica Greg Vermersch, responsable de Strava en España.

"Se compartieron muchos menos maratones, pero lo interesante es que casi un 44% de los maratones subidos a la aplicación se hicieron en solitario, y el 55% de los atletas han batidos sus récords en 5 kilómetros, 10 kilómetros y medio maratón (21,09 kilómetros). Eso quiere decir que han seguido compitiendo", añade.

En Aragón, este fenómeno de aumento de corredores populares tuvo también un pico rotundo en el mes de mayo, justo cuando se levantaron las restricciones domiciliarias, habilitando salidas en franjas ordenadas. "Cuando se permitió salir de casa, se condensó mucho la franja horaria de entrenamiento. Todo el mundo salía a practicar deporte a la vez y hubo gente que comenzó a correr por primera vez solo por la satisfacción de hacer algo de deporte", explica Isabel Macías, vicepresidenta de la Federación Aragonesa de Atletismo, recientemente retirada del atletismo profesional. "Eso sí, no todos se han quedado", advierte.

Una que sí ha mantenido su afición por calzarse las zapatillas es Marta López, que empezó a correr a mediados de mayo "por necesidad" y ahora practica running "tres o cuatro días a la semana". "Llevaba demasiado tiempo parada en casa, durante el confinamiento fue muy duro no poder salir al aire libre y tenía la necesidad de ponerme en forma. En cuanto nos dejaron, me calcé unas viejas zapatillas que tenía en casa y poco a poco le he ido cogiendo el gusto", explica López, que corre en el entorno del Parque Grande, una de las zonas más habituales, junto con la Ribera del Ebro o el Parque del Agua, donde se aglutinan los populares zaragozanos.

Al oscense Pablo Martín le sucedió algo similar. "Alguna vez había salido a correr, pero siempre he sido más de deporte en el gimnasio. Sin embargo, ahora que el deporte bajo techo es más incierto, llevo meses aficionado al running. Lo cierto es que engancha", relata. Le completa su colega Marcos García: "Yo también era un practicante muy esporádico del running, pero ahora incluso nos juntamos un par de veces a la semana para correr en pequeños grupos de dos o tres. En mi entorno, tenemos la sensación de que es el deporte ideal para compaginar con esta situación de pandemia".

Además del running, otra de las tendencias del año ha sido el incremento de usuarios de plataformas deportivas que optan por medir las distancias de sus paseos a pie. "Parece que muchas personas tenían necesidad de salir, de tomar el aire. Las caminatas se han multiplicado por tres en un año. Para nosotros ha sido una sorpresa", destaca Vermersch, de Strava. Con la incertidumbre de los gimnasios aún vigente, los aficionados al running en Aragón siguen creciendo día a día.