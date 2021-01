Pandemia y temporal: los bilbilitanos Requena, Salazar y Martínez luchan por ir al Mundial de footgolf

Pandemia y temporal. Los deportistas no profesionales viven momentos adversos para poder desempeñar su pasión. Es el caso de los bilbilitanos Thania Requena, Alberto Salazar y Chema Martínez que practican footgolf -modalidad que une fútbol y golf – en el Augusta Footgolf Calatayud. El Mundial, que estaba programado para el 2020, se disputará -si el coronavirus lo permite- del 22 de septiembre al 5 de octubre en Japón y solo Requena tiene la plaza asegurada. Salazar y Martínez tendrán que luchar en las próximas convocatorias de la selección española para no perderse la gran cita.

“Creo que tengo bastantes opciones para este mundial. Trabajo diariamente el físico sobre todo el tren inferior y sin olvidar el tema mental que es también muy importante en este deporte”, señala Martínez, que trabaja como militar en la academia de logística de Calatayud. “Mi idea e ilusión es clasificarme con la selección española otra vez como ya hice en el 2019 para la Eurocopa”, apunta Salazar, que también trabaja en el Ministerio de Defensa. Por su parte, Thania Requena ya consiguió el pasaporte en diciembre de 2019 al alcanzar la sexta posición en el World Tour y ahora buscará ser seleccionada para poder participar por equipos. “De momento estoy convocada para los entrenamientos de la española de enero y febrero”, apunta.

Entrenar a día de hoy, es todo un reto: la borrasca, ya superada en muchos puntos de Aragón, sigue ocasionando problemas en Calatayud. El campo donde practican esta novedosa disciplina está teñido de blanco tras el paso de Filomena, lo que les está impidiendo mantener su rutina: “El temporal nos ha dejado sin opción de entrenar estos días, pero en cuanto se vea el verde, ahí estaremos para acudir aún con más ganas. Ahora toca trabajar en casa en la medida de lo posible”, añade Martínez. Tampoco han podido disputar un torneo debido a las “fuertes heladas”. “La verdad es que ha caído una nevada considerable, que junto con las bajas temperaturas, hace que el campo de golf esté cerrado y posiblemente este así hasta finales de mes”, admite Requena.

"Esperado" Mundial

“Creo que sí se podrá disputar el mundial con las medidas de seguridad oportunas puesto que es un deporte que no tiene ningún tipo de contacto físico”, sostiene Martínez. Menos optimistas son sus compañeros. “Ojalá se pueda porque son muchas ganas las que tenemos de representar a nuestro país, pero con el tema de la covid lo veo difícil” apunta Salazar, mientras que Requena admite que “se plantea complicado” y que “ahora mismo todo es impredecible”.

Se trata de una cita “muy especial” que se disputará unos días después de la conclusión de los Juegos Olímpicos de Japón. “Hay muchos eventos deportivos en el país nipón para esas fechas, es muy probable que sí coincidamos con otras competiciones”, señala Requena, que, a diferencia de sus compañeros, ha perdido todos los patrocinadores debido a la pandemia. “El bar que me patrocinaba cerró en marzo para no volver abrir nunca más. Otras empresas, con esta situación económica, les ha sido imposible ayudarme y ojalá el ayuntamiento de Calatayud se comprometa a ayudarnos en el caso de que el Mundial se pueda jugar. Con los premios fruto de ganar torneos no cubrimos los gastos. Tengo que poner dinero de mi bolsillo para competir. Igual me seleccionan para ir por equipos y no puedo ir por dinero”, admite.

A eso se suman diversos impedimentos por la crisis sanitaria. “Hemos pasado de poder entrenar en nuestra provincia, jugar por España campeonatos regionales, europeos y a nivel mundial a suspenderse todo. Es muy duro cuando te quitan lo que más te gusta”, sostiene la joven. En esta disciplina, que se practica al aire libre, no es obligatorio el uso de mascarilla: “Nos juntamos solo 4 personas en un mismo grupo y guardamos las distancias”, admite Salazar.