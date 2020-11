Vit Krejci: "Me veo jugando en la NBA muy pronto"

Se incorporó al Casademont Zaragoza, con solo 13 años, con el propósito de convertirse en jugador profesional.

Sí, esa era mi intención. Tuve la oportunidad de venir a Zaragoza y, al final, gracias a la gran apuesta de este club con la cantera, pude ir escalando por las diferentes divisiones hasta alcanzar el primer equipo. Y ahora, además, me llega una oportunidad única:poder competir en la NBA, la mejor liga del mundo.

¿Esperaba ser elegido en el ‘draft’ en posiciones tan avanzadas?

No me lo esperaba, aunque sí conocía el interés de Oklahoma, ya que la franquicia había hablado conmigo una semana antes.

En las encuestas no entraba dentro de los 60 jugadores que son elegidos cada año. De hecho, la previsión más optimista le situaba en el puesto 80, ¿qué cambió esa noche?

Por la lesión que tuve al inicio de la temporada, yo no estaba dentro de los 60 en las previsiones. Sin embargo, Oklahoma se informó mucho de mi lesión y vio que no era tan grave como para que termine aquí mi carrera. Ellos ahora mismo no buscan un jugador para esta temporada, pero sí para el futuro. Vieron mi potencial y apostaron por mí.

Al final fue Washington quien le eligió primero.

Oklahoma tenía el ‘pick’ 53 y llegó a un acuerdo con Washington para que me escogiese antes, en el puesto 37, y así luego hacer un traspaso.

Con la lesión, ¿no se planteó retirarse del ‘draft’ este año?

Solamente se puede quitar el nombre de la lista diez días antes de su celebración. Yo, al final, no lo hice porque me dijo mi representante que tenía alguna opción, pero ni yo ni él teníamos nada seguro.

¿Dónde estaba cuando pronunciaron su nombre?

Lo cierto es que iba a ir al baño cuando estaban eligiendo al número 36. Por suerte, mi representante me dijo que no fuese en ese momento, porque tenía posibilidades de que me escogiesen en el ‘pick’ 37; y menos mal… porque así fue.

¿Ya lo sabía su representante?

Se enteró pocos minutos antes de salir elegido, creo que cuando eligieron al 32.

Tiene contrato con el Casademont Zaragoza hasta junio de 2022. ¿Cuándo se irá a Estados Unidos?

No lo se aún. Oklahoma quiere que vaya allí para recuperarme de la lesión de rodilla, pero aquí en Zaragoza estoy muy bien. La verdad es que aún no hemos decidido nada. Soy una apuesta de Oklahoma para el futuro, no solo para la próxima temporada. Mi prioridad ahora es recuperarme bien de la rodilla.

Pero se irá tarde o temprano...

Sí, está claro que esa es la idea, aunque depende mucho de cómo evolucione de la lesión. Si vuelvo bien, me gustaría jugar la próxima temporada en la NBA. Ya me veo jugando allí muy pronto, porque es el sueño máximo de cualquier jugador. Sin embargo, al mismo tiempo estoy muy bien en Zaragoza y muy agradecido al Casademont.

¿Qué le parece Oklahoma?

Es un equipo que ahora está apostando mucho los jugadores jóvenes. Han ‘drafteado’ a tres chicos de Europeos, se ve que tienen confianza en los chavales de Europa. Es el mejor equipo donde yo podría empezar en la NBA. Además, Oklahoma es una ciudad pequeña, no hay distracciones, y me podré centrar en el baloncesto.

¿Contra quién le haría especial ilusión enfrentarse en la mejor liga del mundo?

Obviamente con LeBron James, que es una leyenda, aunque no sé cuánto tiempo le queda todavía como jugador profesional. En realidad, tengo muchas ganas de ver a esos jugadores que tantas veces he seguido por la televisión. Veo los vídeos y pienso que es imposible defenderles, pero tengo ganas de vivirlo por mí mismo.

¿Y en quién se fija diariamente para mejorar?

Depende del momento en el que me encuentro. .

El Casademont ha sido su casa durante seis años. ¿Qué le ha dado Zaragoza?

Zaragoza me ha cambiado mucho. Llevo desde los 13 años aquí. He aprendido mucho de baloncesto, pero aún más de la vida. Al principio fue muy duro, ya que tuve que aprender a vivir solo. He tenido buenos y malos momentos, pero en todos he aprendido algo positivo. Afortunadamente, desde mi llegada a Zaragoza siempre me han ayudado mucho mis compañeros, mis entrenadores y mi familia.

Fue una apuesta firme del club.

El Casademont tuvo confianza en mí desde el primer día. Además, siempre me han tratado como si fuese un aragonés más, uno más de aquí. Sin la ayuda de todos los trabajadores del club, tanto de la oficina como de la pista, jamás hubiese podido llegar a este momento.

¿Y la Marea Roja?

La afición de Zaragoza es la mejor de España. Creo que en ningún sitio hubiese tenido tanto respaldo como aquí. Siempre estará en mi corazón.

¿Quién le ha marcado más en su carrera?

Diría que Carlos Iglesias. Me ayudó dentro y fuera de la pista. Me ayudó en momentos malos y me dio la confianza para llegar hasta donde estoy hoy. Ha sido una persona clave en mi trayectoria.

¿Y qué jugador?

Carlos Alocén. Llevamos muchos años juntos y nos hemos hecho mejores jugadores uno con el otro. Nos defendíamos a veces y siempre teníamos pique. Nos hemos ayudado mucho mutuamente.

Al margen de usted y de Alocén (Real Madrid), otros jugadores de la ‘Generación Z’ también han alcanzado la ACB.

Sí, ahí se ve que el trabajo del Casademont es muy bueno. La cantera tiene un gran nivel y han salido muchos jugadores de calidad. Aquí, los entrenadores se preocupan por el jugador y quieren que lleguemos lo más lejos posible. Están muy felices por lo que estamos consiguiendo.

¿Ve a alguno de esos compañeros con opciones de acceder a la NBA?

Eso espero. Seguro que nos volvemos a ver allí con algunos compañeros y entrenadores. Sobre todo tienen muchas probabilidades Carlos Alocén y Jaime Pradilla, ya que tienen un potencial muy alto y llegar lejos solamente depende de ellos.

¿Cuándo cree que podrá volver a pisar una cancha?

La rodilla va muy bien. El tiempo estimado es de ocho meses, por lo que el objetivo es llegar al verano ya en perfectas condiciones.