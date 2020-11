Krejci: "Todavía es pronto para decir dónde jugaré el año que viene"

¿Qué siente al ser escogido para jugar en la mejor liga del mundo?

Orgullo. Es algo con lo que soñaba desde que vine a Zaragoza con 13 años, y ahora veo que tanto mi trabajo como el de los que siempre me han rodeado (familia, empleados del club...) ha valido la pena. La elección en el Draft es un paso grande, pero quedan muchos otros por dar.

¿Le sorprendió el desenlace del Draft?

En parte sí. A lo largo de la noche cambiaron mucho las cosas: primero me draftearon los Washington Wizards en el puesto 37 y, finalmente, fui traspasado a los Oklahoma City Thunder. Todo salió mejor de lo que esperaba.

¿Qué busca Oklahoma en Vit Krejci?

Es un equipo que se está renovando y trabaja bien con la gente joven. De mi baloncesto creo que valoran la versatilidad; quieren tener jugadores altos que puedan alternar el puesto de base con el de escolta y yo me siento cómodo en ambos.

¿Y usted que espera de Oklahoma?

Me consta que es una ciudad pequeña y tranquila, ideal para alguien como yo, que quiere evitar las distracciones para centrarse únicamente en el juego.

Se ha convertido en el primer canterano del Basket Zaragoza seleccionado en un Draft. Esto refuerza la filosofía del club.

Desde luego. Últimamente han salido muy buenos jugadores de la casa, y eso refleja lo bien que se trabaja desde la base. Otro aspecto a tener en cuenta es el cariño que demuestra la gente del club hacia los jóvenes. Tras el Draft, todos me trasladaron su felicidad. Se preocupan por nosotros.

¿Qué entrenador le ha marcado más en su carrera?

Me quedo con Carlos Iglesias porque te ayuda a mejorar como jugador y como persona. Estuve tres años junto a él y progresé muchísimo. Después Fisac fue quien me dio la oportunidad en ACB, pero eso fue el resultado de los siete años anteriores en Zaragoza.

Su padre también le marcó en los inicios...

Buena parte de lo que sé de baloncesto se lo debo a él. Cuando empecé a jugar, en la República Checa, me acompañó allá donde fui y me inculcó valores tan importantes como el sacrificio, que ahora empieza a dar sus frutos.

Allí, en su país, el apellido Satoranski sobresale en el deporte de la canasta.

Él y yo somos los únicos jugadores chechos escogidos en el Draft de la NBA. Me identifico mucho con Tomas –por el citado Satoranski– porque también vino a España cuando era muy joven. En los últimos meses hemos hablado bastante y me ha dado consejos sobre cómo mantenerme fuerte mentalmente después de la grave lesión que sufrí.

¿El salto a la NBA estará supeditado a la recuperación de su rodilla?

En cierto modo, sí. Después del Draft hablé con Sam Presti (gerente general de Oklahoma) y me dijo que estuviese tranquilo, que me centre en disfrutar el momento sin marcarme plazos. Todavía no hemos definido cómo proseguiré con el proceso de rehabilitación, si seguiré en Zaragoza o iré a Estados Unidos. Por eso es pronto para decir dónde jugaré al año que viene. En función de cómo me recupere en los próximos meses, veremos cómo planteo el futuro.

¿Ha mejorado el Casademont con la llegada de Sergio Hernández?

Sí. El equipo viene trabajando bien. El baloncesto está lleno de detalles y es difícil cambiarlos en unos pocos días. Todos sabemos que el grupo puede hacerlo mejor, pero para eso hay que trabajar hacia una misma idea. Al principio de temporada se vio que no teníamos muy claro el juego, y ahora cada vez vamos mejor. Hace falta tiempo.

Mañana se miden a un coloso como el Barça. ¿Ve opciones reales de ganar?

Por supuesto. El año pasado ya demostramos que somos capaces de ganar a cualquiera. Ahora no contamos con la ‘marea roja’, lo que es un hándicap importante, pero estoy seguro de que vamos a tener nuestras opciones a pesar del gran equipo que habrá enfrente.

Calathes, Heurtel, Higgins... ¿Algún espejo en el que mirarse?

No suelo marcarme modelos. Me gusta estudiar el juego de diferentes jugadores en función del aspecto que pretendo mejorar. Si trabajo el tiro me fijo en Klay Thompson; si busco mejorar en el poste bajo me fijo en Durant. Observo a muchos jugadores.

Ya le queda menos para volver a plasmar ese trabajo de ‘scouting’ en la cancha...

Sí, estoy progresando bien de la lesión. El Draft me ha dado un plus de motivación y estoy con muchas ganas de volver. Aunque nunca doy nada por perdido, soy consciente de que esta temporada será complicado volver a jugar. Si llego a jugar algún partido, fantástico. Pero tengo mucha carrera por delante y lo principal es que me recupere bien.