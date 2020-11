El CH Jaca recibe al Majadahonda con la intención de sumar su primera victoria

El CH Jaca recibe este sábado al Majadahonda a partir de las 17.00 en el que será su cuarto encuentro del curso. La intención de los jaqueses será la de hacer bueno el punto sumado la semana pasada, el primero de la temporada, en su cruce con el Txuri Urdin, resuelto por los vascos por 3-4 en la prórroga. Enfrente estará un rival crecido después de que en su última cita rompiese la imbatibilidad del líder, el Puigcerdá, al que derrotó por 8-5.

Mientras que los anfitriones son cuartos, penúltimos, los madrileños marchan terceros con cinco puntos más, por lo que el partido se presenta como una oportunidad de no perder comba con los puestos cabeceros de la tabla. El Txuri Urdin acumula un total de ocho puntos y el Puigcerdá, nueve.

Antes del partido, se guardará un minuto de silencio en memoria de Jesús Pueyo Laborda, quien murió el pasado lunes en Jaca a los 93 años y que ostentó el cargo de presidente del CH Jaca entre las temporadas 1983-84 y 1990-1991. Bajo su mandato el club inauguró su palmarés alzando dos ligas y tres Copas del Rey.

En la Liga femenina, el partido que debía enfrentar al Valdemoro y al CH Jaca este domingo en tierras madrileñas queda aplazado. La petición ha sido cursada por el equipo jaqués alegando causas de fuerza mayor, al no estar disponible la única portera de la plantilla, la joven Anna Ruiz, que se encuentra confinada, después de registrarse un caso de coronavirus en su círculo familiar. La jugadora, residente en Barcelona, no ha mantenido ningún tipo de contacto con sus compañeras desde el 8 de noviembre, por lo que el resto de la plantilla no estaría afectado.