Gala de Barbastro: “Una sociedad que no practica deporte no tiene futuro”

“Una sociedad en la que los jóvenes no practican deporte no tiene futuro”. La frase lapidaria del veterano juez de atletismo José Antonio Lacoma se convirtió en uno de los axiomas de la noche del viernes en la Gala del Deporte organizada por el Ayuntamiento de Barbastro para reconocer a los mejores deportistas del pasado ejercicio 2019 y que se llevó a cabo en un nuevo formato, más ágil, y con aforo reducido para evitar los contagios por coronavirus.

Lacoma, fundador de la sección de atletismo en la Peña Ferranca que fue el embrión del actual Club Atletismo Barbastro, se refería a la necesidad de impulsar a los jóvenes a fomentar deporte. “El atletismo es la base de todo. Yo he visto a muchos niños empezar haciendo atletismo y luego acabar jugando a fútbol o a baloncesto. Lo importante es que practiquen deporte, los jóvenes son la base de todo. Porque una sociedad en la que los jóvenes no practican deporte no tiene futuro”, indicó este veterano, que fue uno de los homenajeados en el tramo final de la Gala por su trayectoria junto a otras figuras como la entrenadora y promotora del que fue el primer club de natación sincronizada (ahora artística) en Aragón, Marisol Velasco. Su club el Polideportivo Comarcal del Somontano, en el que militan nadadoras de Zaragoza y Lérida que vienen a entrenar hasta Barbastro entre semana, fue uno de los aclamados de la noche ya que además recibió una mención el equipo femenino infantil, en la categoría de equipo más destacado no absoluto, y también la nadadora Martina Ruiz, como deportista con proyección deportiva.

Equipo de natación artística galardonado en Barbastro José Luis Pano

Otro nombre propio de la noche al recibir el Reconocimiento Especial fue el ex futbolista, entrenador y profesor de Educación Física Julio Salinas que desde hace varios años es el director de Metodología internacional del Villareal, un proyecto educativo y deportivo en el que como explicó “tratamos de capacitar a nuestros entrenadores para que vean a los deportistas como personas, individuos con sus potencialidades, características y defectos y saquen lo mejor de cada uno de ellos”. Salinas se encarga de la coordinación de estas escuelas implantadas por el club castellonense en EE.UU, Australia y Japón.

El Patronato Municipal de Deportes también reconoció el trabajo de la empresa Pirenauto como patrocinador de la actividad ajedrecística que ha experimentando una eclosión en la ciudad gracias al trabajo del club Enroque.

Entre la lista de reconocimientos, más acotada que otros años, brillaron como mejores deportistas de 2019 la gimnasta del Club Rítmica 2000 Claudia Casas y el judoca del Club Judo Binefar Moussa Macalou, por sus respectivas gestas en los campeonatos de España.

Jóvenes deportistas de Barbastro a los que se reconoció su proyección en las disciplinas que practican José Luis Pano

Por lo que respecta a los equipos más destacados no absolutos, se valoró además al masculino sub 14 de la Peña Pómez de atletismo y al equipo mixto infantil del Club Rítmica 2000 de 10 a 12 años, en las modalidades de estética y rítmica.

En las individualidades, la gimnasia rítmica y estética volvió a ser citada como uno de los deportes que más lejos está llevando el nombre de Barbastro. El Patronato de Deportes reconoció a Héctor Casas, por sus concursos en rítmica tanto en España como en las citas internacionales, quien animó a otros chicos a disfrutar de estas disciplinas. “No hay deportes de chicas ni de chicos, todos podemos practicar deporte”, aseguró arrancando un sonado aplauso del auditorio.

Mohamed Amine se llevó el premio por ser una sólida promesa con proyección internacional en el KickBoxing que como aseguró “me ha dado mucha confianza”, y Candela Pascual recogió el galardón otorgado por ser una de las mejores corredoras de España de carreras de montaña en línea y vertical.

En esta gala, conducida por el director de Hit Radio El Grado Alejandro Ballesteros, se entregaron como novedad premios en la categoría Atletas internacionales con España. Estos premios fueron para Marina Mata, que a sus quince años debutó con la Selección Española de Baloncesto (su estancia en el centro de alto rendimiento de Barcelona le impidió recoger el galardón, lo hizo su tío Chus Galindo, que reivindicó el trabajo del Unión Basket Barbastro referente provincial del baloncesto femenino) y para el atleta ahora en las filas del Hinaco Monzón Marco Sampedro, subcampeón de España en 110 metros vallas, marca que le valió su internacionalidad.

Representantes de algunos de los equipos premiados en la gala del Deporte de Barbastro José Luis Pano

En el broche de la Gala, el alcalde Fernando Torres valoró, retomando el discurso de Lacoma, la necesidad de fomentar desde las instituciones la práctica deportiva, reconoció a todos los deportistas premiados y se acordó especialmente de uno que posiblemente el año recoja un nuevo galardón, el ciclista del Movistar Sergio Samitier que a punto estuvo ayer de conseguir una etapa en el Giro de Italia, terminando en sexta posición en el sprint por la victoria.

El broche a la XXIV Gala del Deporte de Barbastro lo puso la actuación de 3Song, el grupo formado por Santi Lleida, Fernando Lleyda y Jorge García, que puso animación musical a todo el acto.