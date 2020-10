El Casademont Zaragoza busca la final de la Champions League ante el AEK Atenas

El Casademont Zaragoza disputa la semifinal de la Champions League ante el AEK Atenas (20.30 horas/ Aragón Televisión), con el objetivo de conseguir el acceso a la gran final del próximo domingo. El conjunto aragonés se presenta a este encuentro con muy buenas sensaciones, después del sobresaliente partido que firmó ante el Iberostar Tenerife, en los cuartos de esta misma competición, en la noche de ayer, jueves. El equipo que entrena Ocampo se comportó como tal y rayó a gran nivel en muchos órdenes del juego, tanto interior como exterior. Además, hubo una adecuada lectura de los diferentes momentos que tuvo el partido. Con todo este importante bagaje conseguido, siendo, además, tan reciente, comienza ahora la lucha por la conquista de la final, frente al anfitrión de esta fase final.

Primer cuarto (26-15)

No ha entrado bien el Casademont en el partido. El AEK ha abierto una brecha importante en el marcador en el primer cuarto, de once puntos, 26-15 al final de este parcial. Por alguna razón, el conjunto aragonés no ha encontrado la forma de atacar de modo adecuado el aro contrario. Por contra, el bloque griego se ha mostrado bastante eficaz en ataque. Ha fallado muy poco.

Segundo cuarto (53-32)

No han mejorado las cosas para el Casademont Zaragoza durante el segundo cuarto. Al contrario. Las rentas negativas han aumentado en este periodo. Al descanso se ha llegado con un contundente 53-32 favorable al AEK, que sigue fino en ataque y sin encontrar oposición seria en la defensa aragonesa. En este contexto, los jugadores griegos hallan con facilidad posiciones de tiro en el exterior y también se muestran solventes en la pintura. Por el momento, el marcador refleja la desventaja mayor del encuentro para el conjunto de Diego Ocampo.

Espeso en ataque y sin encontrar la manera de ser solvente en tareas ofensivas, el Casademont necesita otra versión muy diferente de sí mismo si quiere optar a algo en este encuentro. Hasta aquí se ha visto superado en casi todas las facetas, siendo acaso su mayor déficit el escaso acierto en el tiro.

Ocampo ha intentado diferentes variantes en la dirección de juego; pero no encuentra las claves para meterse en la lucha verdadera de esta semifinal, ya iniciada con el pie izquierdo cuando el AEK Aternas impuso un 12-0 de partida. Esta ventaja griega no ha hecho sino crecer conforme han ido transcurriendo los minutos de juego.

Basketball Champions League

Tercer cuarto (85-53)

Imposible. La ansiada reacción del Casademont no ha llegado. Paso a paso, el conjunto aragonés se ha ido hundiendo. Sin capacidad de respuesta, ha tocado un fondo tremendo, de -30 puntos (83-53). El partido sólo tiene un dueño: el conjunto heleno. Bajo la dirección de Rice, está haciendo el baloncesto que quiere, rápido o pausado, según entiende. Antes de terminar este cuarto, ya se siente finalista, indudable vencedor de esta semifinal, en la que se ha ido sabiendo a cada rato más superior y solvente que su rival.

Cuarto parcial