‘Partido a partido’, el lema de Simeone ya es canción gracias a Sabina y Leiva

El “partido al partido” del Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya es canción gracias a Joaquín Sabina y Leiva. Los dos cantantes han compuesto e interpretado un tema que quiere servir de homenaje a los que luchan contra la pandemia. “A todos los que tienen otra forma de entender la vida”, firman ambos cantantes al inicio del tema.

Este nuevo himno rojiblanco se ha compuesto con fines solidarios, ya que sus beneficios irán a proyectos de la Fundación Atlético de Madrid. Con un tono melancólico, con vídeos e imágenes en blanco y negro, el tema quiere ser “un regalo a la afición” en estos tiempos complicados.

La letra tiene evocaciones al viejo estadio Vicente Calderón (“aunque apenas quede un socavón junto al Manzanares”) y al mito rojiblanco Luis Aragonés, con su “y ganar y ganar y ganar”.

“No me habléis de resistir, es mi Atleti de Madrid. No me vengan con lamentos, hablo de sobrevivir”, dice la letra en clara alusión a todos los que luchan por aguantar en estos tiempos de pandemia.

La canción ayudará a promover uno de los proyectos benéficos de la Fundación del Atlético de Madrid, ya que los artistas y su compañía discográfica donarán los beneficios que genere al proyecto solidario en la Cañada Real Galiana, en Madrid. La idea es crear una escuela de fútbol para niños bajo el prisma de la inclusión social, la igualdad de género y la lucha contra el racismo.