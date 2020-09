Carmen Costa y Julia Cuchí, "a por todas" en el Europeo de eslalon

Están emocionadas y en cierto sentido aún sorprendidas. Desde mañana y hasta el domingo Praga acoge el Campeonato de Europa de eslalon y entre el más del centenar de palistas de veinte países que competirán se encontrarán dos aragonesas, las fragatinas Carmen Costa y Julia Cuchí, que tras una destacada trayectoria en las categorías júnior y sub 23 pelearán ahora de tú a tú con lo más granado del continente. "Vamos a por todas", coinciden las dos al unísono.

Dentro de una temporada completamente atípica en la que la pandemia de covid-19 lo ha trastocado todo, también el proceso de selección para obtener el pasaje hacia la República Checa ha sido distinto. No compiten desde marzo, antes de la declaración del estado de alarma, cuando acudieron Pau (Francia) a una cita que servía como primer test de cara al Europeo. Debería de haberse disputado otro, pero ya no se pudo celebrar. "Durante el confinamiento solo pudimos hacer trabajo físico dentro de casa y después, en verano, hemos entrenado, pero sin tener muy claro qué íbamos a hacer", explica Cuchí. No en vano, a diferencia de en otros países donde se ha retomado el calendario de pruebas, en España esto no ha sucedido y no fue hasta hace una semana cuando se les comunicó que habían entrado en la selección nacional de doce miembros en la que no han sido incluidos los ya clasificados para los Juegos Olímpicos.

El viernes disputarán las eliminatorias de K-1 y el domingo, día en que también participarán en la competición por equipos, llegará el momento de las finales. "Por supuesto que esperamos en ellas", no duda Costa.

El palmarés internacional de Cuchí, de 25 años, incluye en 2013 un bronce júnior y 2016 un oro por equipos y un bronce sub 23; todos de carácter continental. Por su parte, Costa, un año menor, fue cuarta por equipos en el último Mundial sub 23.

Sus buenos resultados suponen una luz de esperanza dentro del piragüismo aragonés, cuya situación, y en concreto el eslalon, consideran que no es la mejor. "Faltan muchas ayudas y facilidades, que en otras comunidades como en el País Vasco o Castilla y León sí existen", comenta Costa. "Yo tuve durante dos años una subvención de la Diputación de Huesca, lo que me permitió entrenar en Francia, pero en cuanto se acabó tuve que regresar", lamenta Cuchí.

El Europeo se va a desarrollar bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria. Antes de partir hacia Praga la delegación española se tuvo que someter a un test PCR y al llegar pasó otro. Alemania, Rusia, Eslovaquia y Reino Unido no han enviado a sus equipos.

Hasta que llegue la hora de la verdad, Costa y Cuchí están aprovechando para conocer al dedillo el canal de Troja, donde se celebrarán las pruebas y en el que no habrá público. "No renunciamos a nada, hemos venido a disfrutar al máximo", coinciden.