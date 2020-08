Tres beneficios que tiene incluir el pan proteico en tu dieta si entrenas a diario

Comer bien es una de las máximas más importantes si practicamos ejercicio. Mantener una dieta completa y equilibrada nos aporta la energía y los nutrientes necesarios para culminar con éxito cada sesión de entrenamiento. Pero, además, aquellos que buscan la máxima eficacia en sus disciplinas y que realizan un gran volumen de ejercicio recurren a la nutrición deportiva para cumplir con las necesidades alimenticias que requieren sus entrenamientos y su recuperación. Así, deben prestar atención a los nutrientes (y a la cantidad) que ingieren, para asegurar que todos están en los niveles recomendados para garantizar una dieta equilibrada. Y, entre ellos, las proteínas tienen un lugar más que destacado.

Además de estar presentes en carnes, huevos, pescados y, en versión vegetal, en legumbres y hortalizas, estos nutrientes también pueden encontrarse en otros alimentos, como el pan, un básico de la dieta mediterránea que, en esta versión, nos ayuda a comer la cantidad necesaria para alcanzar, con salud, nuestros objetivos. Pero, ¿cuáles son los beneficios de consumir, a diario, un pan proteico?

Ayuda a mantener el músculo esquelético. La proteína es un nutriente clave para el ser humano, ya que, entre otras muchas funciones, ayuda a aumentar la masa muscular y a aportar energía, sobre todo, a aquellos que siguen dietas bajas en hidratos de carbono.

La proteína es un nutriente clave para el ser humano, ya que, entre otras muchas funciones, ayuda a aumentar la masa muscular y a aportar energía, sobre todo, a aquellos que siguen dietas bajas en hidratos de carbono. Cuida nuestro corazón. Como uno de los motores orgánicos indispensables para la vida, cuidar nuestro corazón debería ser una materia de obligado cumplimiento. Y, a través de la alimentación, podemos mejorar (¡y mucho!) su salud. Así, cabe destacar que los alimentos ricos en fibra, como el pan proteico, reducen las concentraciones de colesterol, enemigo del sistema circulatorio.

Como uno de los motores orgánicos indispensables para la vida, cuidar nuestro corazón debería ser una materia de obligado cumplimiento. Y, a través de la alimentación, podemos mejorar (¡y mucho!) su salud. Así, cabe destacar que los alimentos ricos en fibra, como el pan proteico, reducen las concentraciones de colesterol, enemigo del sistema circulatorio. Una buena dosis de juventud. El consumo habitual de proteínas fomenta la generación de colágeno y, además, contribuyen a la creación de glóbulos rojos, los encargados de llevar el oxígeno a la sangre y, por tanto, de mejorar el aspecto entre otros tantos beneficios, de nuestra piel y pelo.

No obstante, no todo podían ser ventajas. Conviene saber que muchos de estos panes tienen un mayor porcentaje de grasas buenas, debido a los ingredientes que se usan para su elaboración (frutos secos y semillas), por lo que no son la mejor opción para las personas que quieren adelgazar. A no ser que se dé con una fórmula equilibrada que asegure que estos niveles están controlados, como los de FoodSpring que solo tienen 3,8 gramos de grasa por cada dos rebanadas (25 gramos cada una). Si quieres empezar a incluirlo en tu dieta, puedes probar con el 'pack' de cinco panes proteicos sin gluten que la marca ofrece por menos de 30 euros. Gracias a ellos, conseguiremos un resultado crujiente por fuera y esponjoso por dentro, con semillas y alimentos que nos aportarán una dosis extra de energía en nuestros entrenamientos. Prepararlos (y disfrutar de sus beneficios) es más fácil de los que piensas... ¿Quieres saber cómo?

El pan proteico de FoodSpring. Foodspring

Cómo preparar un pan proteico para chuparse los dedos

1 Cuestión de tiempo El primer paso es verter la mezcla de pan proteico en un cuenco donde lo mezclaremos con agua y lo dejaremos reposar 30 minutos. 2 Manos en la masa Después, esta mezcla se pasa a un molde previamente forrado con papel de horno o engrasado para evitar que se pegue. Entonces le damos la forma que queramos a nuestro pan. 3 ¡Al horno! A continuación, horneamos el pan durante 40-50 minutos a 175ºC en la parte media del horno y se deja enfriar antes de disfrutarlo.

En Heraldo buscamos las mejores ofertas de FoodSpring y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.