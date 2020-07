El ciclista aragonés Sergio Samitier se someterá hoy a pruebas para descartar lesión

El aragonés Sergio Samitier (Movistar) va a someterse a pruebas médicas este miércoles para descartar cualquier tipo de lesión tras la fuerte caída que sufrió el pasado lunes cuando se entrenaba en la zona de Llanos del Hospital (Huesca).

Samitier ha reconocido a EFE que todavía está muy dolorido por el golpe. "No me puedo poner ni la camiseta", reconoció y ahora es consciente de que deberá tener "paciencia" en algo como las caídas que son circunstancias propias del ciclismo.

No obstante y a pesar de lo dolorido que está, Samitier no pierde el buen humor como ya hizo en la red social Instagram poco después de la caída, donde afirmaba que era "la otra cara de la moneda. Momentos duros. Afortunadamente nada roto, pero prefiero una cornada de toro en los sanfermines. Otra vida menos. Seguimos".

"No creo que tenga nada roto y que es más por el golpe, pero ahora estoy para grabar la décima temporada de Walking Dead y sin maquillaje", bromeó.

Además de una fuerte contusión y quemadura en el lado derecho de la espalda y algunos rasguños en la parte trasera del hombro izquierdo, también sufre un herida en el mentón derecho.

"Había ido a Llanos del Hospital para hacer una semana de adaptación en altura antes de ir a la concentración con el equipo a Andorra. Era el primer día y tocaba paseo de hora y media y bajando un puerto a la salida de un túnel me encontré una piedra de montaña que no vi y reventé las dos ruedas", explicó.

En el momento de la caída el barbastrense iba entrenando "a 60 o 70 kilómetros por hora" en la postura conocida como 'bicho-bola' que puso de moda en el Tour de Francia el británico de origen keniano Chris Froome (Ineos) de bajar sentado pedaleando sobre la barra del cuadro de la bicicleta y encogido, que permite alcanzar velocidades muy altas y que después prácticamente todos los ciclistas han adoptado para determinados momentos.

De hecho tuvieron que ir a recogerlo con un coche para poder volver a casa, además de que en ese momento iba junto a otros ciclistas. "Uno de ellos no me pudo esquivar y me pasó por encima para rematarme y tiene rota la clavícula".

Tras la concentración de seis días con la selección española que dirige Pascual Momparler en Altea (Alicante), Samitier ha lamentado este contratiempo. "Me fastidia esta caída -ha dicho- por el buen momento de forma que estaba y porque estaba disfrutando mucho con la bicicleta".