Sergio Samitier continúa su puesta a punto a base de rodillo

Las temporadas de los deportistas se han visto cortadas por la epidemia de coronavirus. El ciclista oscense Sergio Samitier no ha sido una excepción. Samitier se había unido el pasado verano a las filas del Movistar desde el Euskadi-Murias, pero su debut no ha sido el soñado. El corredor de 24 años firmó por dos campañas con el equio referencia del ciclismo español después de haber destacado en la última edición de la Vuelta a España con numerosas fugas, la más destacada de las cuales fue la del camino del Acebo, en pugna de tú a tú con Kuss (TJV), que fue el vencedor.

Aquella escapada y lucha con el ganador le valió el premio a la Combatividad. El de Barbastro terminó tercer clasificado en la Montaña y con su llegada al Movistar se le abrieron las puertas del World Tour, donde se incluyen las grandes citas del ciclismo. "Me estaba yendo bien en este primer año. Le he pillado rápido el tino al equipo y tenía ganas sobre todo de correr el Giro de Italia, que no sé si iba a ir o no, pero lo tenía entre ceja y ceja y es una lástima que se haya aplazado", explica Samitier de sus primeras sensaciones en el equipo de Alejandro Valverde, Imanol Erviti y Nairo Quintana. "Tenía esta prueba marcada en el calendario, pero bueno me quedan muchos años de profesional, ya correré el Giro quizá este año si se acaba celebrando. De momento hay que entender que lo más importante es la salud de todos y que tenemos que dar ejemplo y quedarnos en casa. Al final, esto solo es deporte, hay cosas más importantes y la situación se terminará pasando", expone el ciclista oscense.

"En el Movistar me han acogido muy bien. Tengo la suerte de que ya conocía a los directores y a algunos corredores de mi época en el equipo Lizarte y eso me ha beneficiado. Ademas también está Jorge Arcas en el equipo, lo cual hace que tu llegada sea más fácil. Nos conocemos muy bien y nos entendemos perfectamente", cuenta Samitier sobre la dupla oscense del equipo azulón. Actualmente Samitier se encuentra en su domicilio de Barbastro, pero ya se vio afectado por el coronavirus cuando participaba en el Tour UAE en Abu Dabi. "Decidieron cancelar la prueba al quinto día por un caso de coronavirus y nos quedamos en el hotel todos los equipos. Fue raro porque pasó de la noche a la mañana. A las cuatro de la mañana nos hicieron los controles, fue muy rápido y allí nos quedamos cuatro días esperando los resultados con gente que en teoría estaba contagiada", explica. "Cuando salieron fue todo un jaleo para irnos de allí y nosotros lo conseguimos, a otros les tocó pagar el pato como a los del equipo Cofidis. Fue un poco locura, pero bueno. Historias que tener para contar, yo lo que quería era volver a España y si lo cogía que me pillara aquí", apunta el aragonés.

"Ahora estoy en Barbastro y es todo rodillo, rodillo y más rodillo ya que no podemos salir a la carretera. Hay que tratar de perder la menor forma posible", señala. "Esto va para largo, la temporada se alargará hasta finales de noviembre así que me lo estoy tomando como si fuese una especie de pretemporada y con mucha tranquilidad, llevándolo lo mejor que puedo", expresa el barbastrense.

"Con estas tecnologías que te permiten jugar se hace todo mucho más llevadero, es como si jugaras a la PlayStation. Aunque no sé si para bien o para mal porque siempre acabas picado con alguno porque se nota que pones a rueda y el rodillo baja, que se pone duro cuando hay subidas…Yo no conocía esto, me han dejado un rodillo de este estilo porque el que tengo yo es de cuando era cadete y no lo tocaba ni con un palo aunque lloviera. Ahora con esto no me importa hacer rodillo", cuenta Samitier. El ciclista del Movistar explica que su rutina se compone de dos o tres sesiones diarias de una hora u hora y media sobre el rodillo y algunos ejercicios más específicos. Como todos los confinados, tan solo sale de casa para "comprar el pan y sacar la basura". "Mascota no tengo, es una lástima", bromea.

Las competiciones ciclistas se han suspendido y continúa habiendo una gran incertidumbre respecto a cuándo se retomará la temporada. "Hasta el Tour está en el aire", apunta Samitier. "Habrá que esperar a que pase todo esto y después ya veremos qué carreras se harán, cuáles se cancelarán, cómo va a ir el tema de patrocinios...Además tampoco creo que cuando acabe se permitan aglomeraciones de gente, se dice que quizás en junio se pueda retomar, a mí me parece pronto, pero bueno ahora toca tener calma, sesiones de rodillo, abdominales, tren inferior y lo que se pueda hacer por casa", asevera. La rutina de entrenamientos también deja espacio al ocio. "Me suelo poner Netflix o leo un poco, o habo con el vecino a través de la terraza. Me he acabado unas cuantas series y además ayer se estrenó ‘El día menos pensado’ en la que se grabaron los entresijos del Movistar en el 2019 en varias competiciones. Ves un poco como funciona todo y cosas que de normal no ves del mundo del ciclismo. Cuando vi el trailer me llamó mucho la atención y pensé que tenía muy buena pinta", confiesa el ciclista oscense.

Samitier asegura: "Hay que ser conscientes de que los deportistas tenemos que dar ejemplo y quedarnos en casa". "Es verdad que podríamos salir, no juntarnos con nadie y extremar las recauciones para no caernos y acabar en el hospital, pero también entiendo que tengamos que predicar con el ejemplo y quedarnos en casa ya que al fin y al cabo esto solo es deporte", añade. El oscense también apunta que "la gente está teniendo problemas de verdad. Se están teniendo que cerrar negocios, otros no pueden ir a trabajar...pero nosotros que podemos trabajar en casa lo tenemos más que chupado comparado con ellos".

El ciclista del Movistar asevera ser "muy casero" y estar llevando "bien" el confinamiento a nivel mental. "Siempre se echa de menos estar con los amigos y la familia. Cuando estás lejos de casa quieres estar con ellos, pero ahora que estoy no puedo, pero bueno, es una situación que hay que llevarla y estamos todos así. Aunque esté aquí es como si estuviera fuera de casa porque no puedo ver a la familia y a los amigos, parece que estuviera en Adu Dabi. Pero bueno, la situación pasará", expresa Sergio Samitier.