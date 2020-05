La bomba la soltaron 'Auto Motor und Sport' y 'Bild' la noche anterior y se confirmó a primera hora del martes: Ferrari y Vettel romperán su relación a final de 2020, se dispute o no lo que queda de temporada. Las conversaciones para renovar por ambas partes no han fructificado, y se ha abocado a una ruptura que confirma el fracaso del proyecto de la Scuderia en convertir al tetracampeón en su nuevo Michael Schumacher.

El propio Vettel ha admitido que no es un asunto económico. "El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que no tenemos un deseo común de seguir juntos más allá de la presente temporada. No han tomado parte de esta decisión conjunta asuntos financieros. No es esa mi manera de pensar cuando hay que tomar ciertas decisiones y nunca lo será", afirma en el comunicado, donde deja caer una inquietante posibilidad: su retirada.

"Lo que ha pasado en estos últimos meses nos ha llevado a muchos a reflexionar sobre cuáles son las prioridades reales en la vida. Uno necesita usar la imaginación y adoptar un nuevo acercamiento a una situación que ha cambiado. Yo mismo me tomaré un tiempo para pensar en lo que realmente importa sobre mi futuro", señala, inquietante.

Los últimos meses han sido frenéticos para Vettel y para Ferrari. El piloto y la Scuderia empezaron a negociar a principios de año, pero desde el principio hubo dos puntos que les separaban: la duración del contrato (Vettel quería al menos dos años y Ferrari ofrecía sólo uno) y su estatus dentro del equipo. La confirmación de Charles Leclerc como la gran apuesta de futuro en Maranello (le firmaron hasta 2023) dejó muy tocado en lo anímico a un Vettel que dejará el equipo como uno de los tres pilotos con más victorias de rojo, 14, sólo superado por el legendario Schumacher (72) y con las 15 de Niki Lauda al acecho si se reanuda esta temporada.

Leclerc, que ahora sí será el líder del equipo a falta de conocer al sustituto de Vettel, le dedicó una emotiva despedida. "Ha sido un gran honor ser tu compañero de equipo. Hemos tenido momentos tensos en la pista. Algunos muy buenos y otros que no acabaron como ambos queríamos, pero siempre hubo respeto, incluso aunque no se percibiera así desde fuera. Nunca había aprendido tanto como lo he hecho contigo como mi compañero. Gracias por todo, Seb", ha escrito el twitter la gran esperanza de futuro de Ferrari.

Saiz, en la terna de candidatos

Vettel llegó a Ferrari en 2015, después de sus cuatro títulos consecutivos con Red Bull y en pleno comienzo del imperio de Mercedes. Desde entonces, 14 victorias insuficientes, otras tantas poles, 11 vueltas rápidas, 54 podios y dos subcampeonatos del mundo forman el balance de una época que, si bien no se puede tachar de fracaso, no ha dado el gran éxito que uno y otro esperaban.

A falta de conocer lo que ocurra en este 2020, Vettel se va a convertir en el segundo multicampeón que deja la Scuderia sin un título en los últimos años. Algo que, por otro lado, no es nuevo: ocurrió con Alain Prost hace casi tres décadas y con Fernando Alonso mucho más recientemente. Ahora toca ver si realmente este será el broche de la carrera del alemán, o tiene un hueco en la parrilla para continuar su carrera en un equipo que le permita continuar la búsqueda del quinto título. A día de hoy, hay un hueco en Mercedes, ya que Lewis Hamilton no ha renovado.

El propio hexacampeón es uno de los candidatos a subirse al asiento de Ferrari, el sueño de muchos pilotos. Hamilton está a uno de empatar los siete títulos del legendario Michael Schumacher, pero también está cada vez más cerca de colgar el mono y retirarse. Una despedida en Ferrari sería el colofón perfecto a una carrera que ya forma parte de la historia del deporte mundial.

No obstante, el que más suena en estos días habla español: Carlos Sainz. El buen hacer del madrileño en McLaren le ha convertido en uno de los pilotos más deseados por la parrilla, y actualmente no ha renovado con McLaren. Aunque ambas partes quieren seguir juntas, la puerta de Maranello sólo se abre una vez en la vida y la tentación de defender los colores del equipo más importante de la historia de la Fórmula 1 son demasiado grandes. Tendrá que discutirle ese asiento no sólo al propio Hamilton, sino también a pilotos con prestigio como Daniel Ricciardo o con más pedigrí italiano, como Antonio Giovinazzi. Sin descartar a un posible Max Verstappen. o incluso la que podría ser la gran bomba del mercado de fichajes: el regreso de Fernando Alonso.