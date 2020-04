Dylan Ennis: "Lo primero es que todo el mundo esté sano"

El jugador canadiense del Casademont Zaragoza, Dylan Ennis, ha señalado que antes de pensar en volver a la competición lo más importante es "que todo el mundo esté sano".

A este respecto el escolta tiene dudas sobre la posible reanudación de la competición: "No sé si la Liga está acabada, pero yo me mantengo optimista y pienso que podremos terminarla".

El jugador de Ontario (Canadá) ha desvelado en declaraciones a la página web del club que su familia está siendo "muy importante" durante este tiempo de confinamiento.

"Nuestra pequeña nos mantiene entretenidos y mi mujer y yo vemos muchos programas y películas. Tenerlas aquí hace que sea mucho más fácil pasar esta situación", ha explicado.

El confinamiento le está permitiendo disfrutar más de la compañía de su mujer y de su pequeña hija, Amiyah, de la que, en broma, ha señalado que está convirtiendo "en una pequeña influencer" gracias a los vídeos que cuelga de ella en las redes sociales.

"Le encanta la cámara. Es como su padre. Es divertido pero en realidad lo hicimos porque es una manera también de que en casa la vean crecer y lo que hace. Y es una tontada, pero ya es más famosa que yo", ha bromeado.

Ennis también ha tenido un recuerdo para una pareja de jubilados estadounidenses, Don y Avelina, que son seguidores del Casademont Zaragoza y con los que tuvo la ocasión de charlar por internet hace unos días en una iniciativa del club que consiste en poner en contacto a los jugadores con los seguidores de más de ochenta años de edad.

"Es una gran experiencia. Han estado ahí desde mi primera etapa en Zaragoza y más especialmente este año. He tenido la oportunidad de conocerlos mejor y poder llamarles y comprobar que continúan con gran ánimo me hace sonreír", ha destacado.

Las redes sociales y la tecnología sirven como entretenimiento del jugador del conjunto aragonés pero en su mente, y en un futuro cuando termine su carrera deportiva, les gustaría acceder a ese mundo.

"Tengo que jugar a baloncesto, pero me gustaría trabajar para una empresa o para la mía propia. No hay duda de que soy muy activo en las redes pero no es porque quiera ser famoso sino porque me gusta interactuar", apunta.

Sobre este asunto ha añadido que le "encanta" la gente y hablar con ella, compartir su creatividad o hacer cosas diferentes.

"Pienso que por eso conecto tanto con los aficionados. No lo hago para ganar nada, simplemente me gusta charlar con la gente y hacerla sonreír", ha asegurado.

El número 31 del equipo "rojillo" ha manifestado que tiene "muchísimas ganas" de ver a sus compañeros y que aunque se mantiene en contacto con ellos a través de WhatsApp tiene el problema del idioma.

"Tenemos un grupo pero se habla principalmente en español y me tienen que traducir", ha indicado.

Ennis ha recordado que el equipo estaba realizando "una gran temporada" y que espera terminarla pero que, más allá de eso, cree que es bueno reunirse con sus compañeros "simplemente como amigos".

Tampoco se olvida de los aficionados de la "marea roja" a los que desea que estén sanos y a los que agradece el apoyo que le han mostrado.

"Aprecio mucho cada muestra de cariño que mostráis por mí, mi familia y el equipo", ha resaltado dirigiéndose a ellos para finalizar.